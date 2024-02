Reprezentant Polski ma nowego trenera. Czwartego w sezonie

Tymoteusz Puchacz spędza kolejny sezon w ramach wypożyczenia z Unionu Berlin. Tym razem były piłkarz Lecha Poznań trafił na poziom 2. Bundesligi, a konkretniej do FC Kaiserslautern. Tam Polak notuje naprawdę dobre występy, a po 22 meczach ma jednego gola i siedem asyst. Puchacz miał też pojawić się na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale musiał je opuścić z powodu urazu mięśnia przywodziciela. Ostatecznie zjawił się w listopadzie, kiedy to zajął miejsce Matty'ego Casha.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

"Polak chce jednak zaistnieć w Niemczech, a Kaiserslautern wydaje się być właściwym miejscem. Puchacz gra na lewej flance i już przekonał do siebie kibiców. To też wynika ze stylu gry Polaka, bo to waleczny i dynamiczny zawodnik" - tak o Puchaczu pisał dziennik "Sudwestrundfunk". Teraz w Kaiserslautern doszło do ważnej zmiany.

Reprezentant Polski będzie miał nowego trenera. Poprzedni okazał się kompromitacją

Kaiserslautern poinformowało w oficjalnym komunikacie, że trenerem pierwszego zespołu nie jest już Dimitrios Grammozis. Grek objął drużynę na początku grudnia zeszłego roku, ale wygrał zaledwie jeden z sześciu ligowych meczów. Przez to Kaiserslautern znalazło się na miejscu barażowym o utrzymanie w 2. Bundeslidze. Strata do Eintrachtu Brunszwik, który zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące utrzymanie, wynosi dwa punkty. Poza Grammozisem pracę stracił jego asystent, a więc Sven Piepenbrock. Kto teraz poprowadzi drużynę?

W niemieckich mediach pojawiało się kilku kandydatów w kontekście objęcia Kaiserslautern. Dziennikarze pisali o możliwości zatrudnienia Stefana Kuntza (były selekcjoner reprezentacji Turcji), Felixa Magatha (dawniej Hertha Berlin), Uwe Neuhausa (ex Arminia Bielefeld) czy Friedhelma Funkela (dawniej FC Koeln). Dziennik "Kicker" podaje, że wybór padł na tego ostatniego. Funkel zatem wraca z trenerskiej emerytury, a jego celem będzie wywalczenie utrzymania. Dawniej był on piłkarzem Kaiserslautern w latach 1980-1983. W środowe popołudnie Funkel poprowadzi pierwszy trening Kaiserslautern.

Funkel pracował przez lata w wielu niemieckich klubach, począwszy od Vfr Neuss, po takie drużyny, jak MSV Duisburg, Hansa Rostock, FC Koeln, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin, Vfl Bochum, Alemania Aachen czy Fortuna Dusseldorf. Funkel będzie czwartym trenerem Kaiserslautern w tym sezonie. Rozgrywki zaczynał Dirk Schuster, ale został zwolniony pod koniec listopada zeszłego roku. W jednym spotkaniu drużynę tymczasowo poprowadził Oliver Schaefer. Potem jego miejsce zajął zwolniony przed kilkoma godzinami Grammozis.

W najbliższym spotkaniu Kaiserslautern zagra na wyjeździe przeciwko FC Nurnberg (18.02, godz. 13:30). W rundzie jesiennej Kaiserslautern wygrało 3:1 u siebie, a Puchacz zakończył mecz z golem i asystą.