Znamy wyniki badań gwiazdy polskiej kadry! Nie dokończył meczu

Karol Świderski w ostatnim meczu Hellasu Werona nabawił się kontuzji. Wiele wskazuje jednak na to, że uraz nie jest poważny. Włoskie media informują, że Polak ma być do dyspozycji trenera na najbliższy mecz ligowy z Juventusem. To dobre wieści także dla reprezentacji Polski - za miesiąc Biało-Czerwoni zagrają baraże z Estonią i Świderski może odegrać ważną rolę na zgrupowaniu.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl