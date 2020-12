RMC ujawniło transferową bombę: Lionel Messi zmieni klub! "Mówię bardzo poważnie"

- Lionel Messi zagra w przyszłym sezonie w PSG. Mówię bardzo poważnie - zapewniał na antenie Radia Monte Carlo jego dziennikarz Daniel Riolo. Ta informacja pojawiła się niedługo po tym, jak Neymar w wywiadzie po wygranym 3:1 meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem United, powiedział, że jego największym pragnieniem jest powrót do gry z Leo Messim.

Media: Messi zagra w PSG. Paredes: Przywitalibyśmy go z otwartymi ramionami

- Jeśli zechce, pozwolę mu nawet występować na mojej pozycji - przyznał Brazylijczyk w wywiadzie dla telewizji ESPN. - W przyszłym roku musimy grać razem, na pewno - dodał. ESPN zapytało o tę samą sprawę także argentyńskiego pomocnika PSG, Leandro Paredesa. - Messi w Paris Saint-Germain? Mam nadzieję, że to mogłoby się wydarzyć. Ale to on podejmie decyzję, mam nadzieję, że jak najlepszą. Mamy tu wielu świetnych zawodników, świetnych ludzi. Przywitalibyśmy go z otwartymi ramionami - stwierdził Paredes.

Tymczasem w Barcelonie odpowiedzią na takie słowa Neymara była dość nietypowa wypowiedź pełniącego funkcję prezesa klubu, Carlesa Tusquetsa. - Z ekonomicznego punktu widzenia, ja bym sprzedał Messiego ostatniego lata. Toby nam pomogło wypełnić limity płacowe - mówił w radiu RAC1. - Neymar? Jeśli przyjdzie za darmo, to możemy rozważyć. Jak nikogo nie sprzedamy, to nie będzie za co kupować piłkarzy - dodał.

Neymar i Messi grali ze sobą od 2013 do 2017 roku w barwach Barcelony. Później Brazylijczyk przeniósł się do PSG, gdzie gra do teraz. W tym sezonie Neymar rozegrał 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 6 goli i zaliczył 4 asysty.

