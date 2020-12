Hiszpanie chcą sprowadzić Arkadiusza Milika. "Potrzeba kolejnego napastnika"

Arkadiusz Milik został skreślony w Napoli po odmowie podpisania nowego kontraktu, gdy latem szukał nowego pracodawcy. Obecnie znajduje się poza kadrą Napoli, zarówno w Serie A, jak i Ligi Europy. Jego przenosiny do Juventusu i Romy nie powiodły się. Umowa Milika w Neapolu obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Klub spod Wezuwiusza chciałby go sprzedać w styczniu, aby zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze.

W ostatnich dniach pojawiały się informacje we włoskiej prasie, że Milik jest łączony z Interem i Juventusem. - Znowu o nim myśli. Jeśli w styczniu zostaną spełnione pewne warunki, Milik może przejść do mistrza Włoch - donosił "Tuttosport".

W czwartek ukazał się w hiszpańskim dzienniku "AS" tekst poświęcony polskiemu napastnikowi. - Kontuzja Diego Costy i strata Luisa Suareza (zakażenie koronawirusem), pokazały, że Atletico potrzebuje kolejnego napastnika. Władze klubu rozważały już różne scenariusze dotyczące styczniowego okienka transferowego. I nie wykluczyły odejścia Diego Costy, ponieważ jego kontrakt kończy się już 30 czerwca 2021 roku. Jeśli Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem odszedłby, to na jego miejsce przyszedłby Arkadiusz Milik - napisał dziennikarz Javier G. Matallanas na łamach dziennika "AS".

Polski napastnik był już łączony z Atletico kilka miesięcy temu. Diego Simeone ma w kadrze jeszcze jednego napastnika, Ivana Saponjicia, ale Serb nie spełnia oczekiwań trenera. Po przyjściu do Atleti z Benfiki w lipcu 2019 roku zagrał w sumie zaledwie cztery minuty w La Liga w dwóch meczach - z Celtą Vigo i Leganes w sezonie 2019/20. W obecnym ani razu nie pojawił się na boisku we wszystkich rozgrywkach.

Atletico może sprowadzić Milika, ponieważ pozwala na to sytuacja finansowa klubu. - Kontrakt Milika z Napoli kończy się na koniec czerwca 2021 roku, więc Atletico może negocjować z polskim zawodnikiem już w styczniu - kontynuował hiszpański dziennikarz.

Milik gra w Napoli do 2016 roku, kiedy przyszedł z Ajaksu za 32 mln euro. W dwóch poprzednich sezonach był najlepszym strzelcem ekipy spod Wezuwiusza. Atletico będzie jedną z drużyn, które spróbuje zakontraktować Milika, ponieważ potrzebuje napastnika - dodał Javier G. Matallanas.

Milik wystąpił ostatni raz w Napoli 8 sierpnia 2020 roku, kiedy jego klub mierzył się z Barceloną w Lidze Mistrzów. Fiorentina, Inter, Everton, Tottenham, Sevilla, Schalke, RB Lipsk. To kluby, które oprócz Juventusu i Interu, do tej pory były łączone z transferem Polaka.