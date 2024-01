Trzy kluby chcą Dawida Kownackiego! A Werder? Ręce opadają...

Dawid Kownacki rozegrał rewelacyjny poprzedni sezon w Fortunie Duesseldorf. Wystąpił w 35 meczach, zdobywając 16 bramek i 10 asyst. To zaowocowało transferem do Werderu Brema. Tam Polak miał rozwinąć skrzydła, ale jak na razie nie ma zbyt wielu okazji do gry. Na murawie pojawił się tylko dziewięć razy i rozegrał zaledwie 211 minut. W ostatnich trzech spotkaniach spędził na boisku tylko... pięć minut. Niemiecki "Kicker" umieścił go nawet na liście wielkich niewypałów transferowych w Bundeslidze. Wydaje się, że los napastnika mógłby odmienić kolejny transfer. Tyle tylko, że na drodze stoi obecny pracodawca.

Dawid Kownacki zostanie w Werderze na kolejną część sezonu. Klub nie zgadza się na transfer

Już w połowie listopada portal 90min.de informował, że Kownacki rzekomo naciska na zmianę otoczenia. Spekulowano, że do transferu może dojść nawet zimą. Tym plotkom zaprzeczył dyrektor sportowy Werderu, Clemens Fritz. - Dawid nie przyszedł do nas z zapytaniem o transfer. My także nie rozważaliśmy tej opcji. Temat wypożyczenia nie jest przez nas podejmowany - ujawił działacz w rozmowie z "Weser Kurier".

I jak się okazuje, władze Werderu nie zmieniły zdania. Jak donosi "Bild" chętnych na usługi Polaka nie brakuje. "O gwiazdę zabiegają trzy kluby" - czytamy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dziennikarzy, dwa ze wspomnianych zespołów pochodzą z dolnej części tabeli Bundesligi. Nie ujawniono jednak ich nazw. Wszystkie drużyny złożyły już oferty 26-latkowi.

Problem w tym, że o zimowym transferze nie chce słyszeć obecny pracodawca Kownackiego. "Werder mówi NIE!" - podkreśliła redakcja. Tym samym niemiecki klub blokuje odejście Polaka, co najprawdopodobniej ma związek z sytuacją Rafaela Borre, który może odejść jeszcze w styczniu.

Władze drużyny nie mogą sobie pozwolić na stratę dwóch napastników w jednym okienku. Zdaniem dziennikarzy taki ruch może jednak otworzyć drzwi dla naszego zawodnika, jeśli chodzi o liczbę minut spędzonych na murawie. Obecnie jest dopiero piątym napastnikiem w hierarchii. Teraz wypadnie mu jeden z konkurentów, więc teoretycznie może otrzymać więcej szans do gry.

Problemy Kownackiego. Szanse na powrót do reprezentacji drastycznie maleją

Jeśli jednak Kownacki nadal będzie przebywał na ławce rezerwowych, a Werder nie zdecyduje się na jego transfer, to piłkarz będzie mógł zapomnieć o grze dla reprezentacji. Jak dotąd rozegrał zalewie siedem spotkań w biało-czerwonych barwach, zdobywając jedną bramkę. Zaniepokojony jego sytuacją w ostatnim czasie był m.in. Radosław Gilewicz.

- Widzimy, jak piłka czasem potrafi być brutalna. Z jednej strony mamy okres przygotowawczy, gdy Dawid prezentował się fantastycznie i w pięciu meczach strzelił pięć goli. Początek ligi też był dla niego dobry. Zaczął mecze od pierwszych minut. Jeśli nie dostarczasz liczb, to zaczynasz być nerwowy. I po grze Dawida widać nerwowość - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty.