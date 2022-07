Thomas Mueller szczerze o odejściu Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski tydzień temu został oficjalnie piłkarzem FC Barcelony. Po wielu tygodniach negocjacji napastnik w końcu trafił do zespołu z La Liga. Z kolei Bayern poszukuje piłkarzy będących w stanie zastąpić reprezentanta Polski.

Thomas Mueller komentuje brak Roberta Lewandowskiego. "Nie będziemy grać w 10, choć wiele piłek szło do niego"

O tym, że Robert Lewandowski chce opuścić Niemcy, było wiadomo od kilkunastu tygodni. Teraz kiedy stało się to faktem, Bawarczycy muszą szukać zastępcy dla Polaka. Jednym z piłkarzy, który zastanawia się jak będzie wyglądała gra Bayernu bez Polaka jest Thomas Mueller.

- Wszystkie strony zdecydowały, że Lewy opuści klub. Były ku temu powody. Ale oczywiście nie wiemy, czego się spodziewać, gdy gracz, który zawsze strzelał 30-50 goli w sezonie, nie jest już na boisku - powiedział piłkarz cytowany przez niemieckiego "Bilda".

- Skoro Lewandowski odszedł, to nie będziemy grać w 10, choć wiele piłek szło do niego. Teraz okazje będą mieli inni piłkarze. Nasz plan meczowy, nawet podświadomie, zakładał granie na Lewego. To nigdy nie był świadomy plan, ale tak się dzieje, gdy masz takiego napastnika. Teraz to się zmieni, jestem ciekawy, jak rozwinie się nasza ofensywa. Musimy sprawić, by za pół roku nie powiedzieć: brakuje nam goli, mamy problem.

- Być może będziemy strzelać mniej goli, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że będziemy odnosić gorsze wyniki. Np. w 2012 roku Mario Mandżukić zastąpił Mario Gomeza. Mandżukić nie miał takich statystyk strzeleckich jak Gomez, ale zdobyliśmy tryplet i byliśmy nie do pokonania - dodaje Mueller.

- Lewy i ja mieliśmy specjalną więź na boisku. Ale jej wytworzenie zajęło czasu. To nie tak, że Lewy przyszedł z BVB i od razu stworzyliśmy wspaniały duet. Ale doszliśmy do punktu, w którym rozumieliśmy się w ciemno, od razu wiedzieliśmy, co każdy z nas robi i gdzie jest na boisku. Teraz przyszedł Sadio Mane i być może wypracujemy coś podobnego, choć za wcześnie, by móc to powiedzieć z pewnością. Sadio to świetny facet, od razu to widać. Dużo się uśmiecha, odniósł wiele sukcesów.

Z kolei były piłkarz Bayernu Jurgen Klinsmann uważa, że wszyscy w Monachium będą tęsknić za Robertem Lewandowskim. Takiego piłkarza dawno nie było w zespole z Bawarii. - Robert Lewandowski znakomicie odnalazł się w Bayernie Monachium i w każdym sezonie miał świetne statystyki. Wszyscy będziemy za nim bardzo tęsknić.

Były napastnik Bayernu żałuje straty Lewandowskiego. "Będziemy bardzo tęsknić"

Kto zastąpi Roberta Lewandowskiego w Bayernie?

Bawarczycy muszą znaleźć teraz zastępcę Roberta Lewandowskiego. Polak gwarantował mistrzom Niemiec po 30-40 bramek w sezonie. Wydaje się, że jednym z kandydatów do zastąpienia kapitana reprezentacji Polski jest pozyskany niedawno z Liverpoolu Sadio Mane. Ponadto Bayern pozyska tego lata 17-letniego Mathysa Tela z Stade Rennes, aby wzmocnić atak.