Bayern wydaje pieniądze za Lewandowskiego. "Mini-Mbappe" trafi do Monachium

Bayern Monachium stracił tego lata swoją największą gwiazdę - Roberta Lewandowskiego. Bawarczycy chcą zrobić wszystko, aby wypełnić pustkę po sprzedaży kapitana reprezentacji Polski. Jednym z piłkarzy, którzy mają w tym pomóc będzie Mathys Tel. 17-latek zostanie nowym piłkarzem mistrzów Niemiec.

Bayern Monachium zapłaci spore pieniądze za Mathysa Tela

Według informacji podawanych przez media Bayern Monachium od kilku dni negocjował transfer Mathysa Tela. "FC Bayern zbliża się do porozumienia z Mathys Tel, trener Rennes Bruno Génésio po cichu potwierdza: "Nie muszę komentować…", zapytany o to, że Tel dzisiaj nie gra" - napisał na Twitterze Fabrizio Romano, który kilka godzin później potwierdził, że kluby doszły do porozumienia.

Wieści Romano zostały również potwierdzone przez francuskich dziennikarzy. Według "Le Parisen" łączna kwota transferu ma wynieść około 30 milionów euro. "Bayern i Rennes osiągnęły dziś porozumienie co do zasady w sprawie przeniesienia Mathys Tel. 17-latek dołączy do FCB za niecałe 30 milionów euro, w tym dodatki"

Warto dodać, że Tel w swojej karierze występował głównie w drużynach młodzieżowych. Nie dziwi więc fakt, że wiele osób jest zaskoczonych kwotą, za którą Bayern pozyska zawodnika Stade Rennes. "Tak drogi transfer Bayernu dla typa, co w seniorskiej piłce zagrał 79 minut. Ułaaa" - skomentował Marcin Borzęcki ze stacji Viaplay.

Ogromne nadzieje wobec Mathysa Tela. Strzeli 40 goli?

Duże nadzieje wobec swojego nowego piłkarza wyraził szkoleniowiec Bayernu, JulianNagelsmann. - Kiedyś mógłby być jednym z najlepszych napastników. Mam wizję, że pewnego dnia może strzelić 40 goli - zaznaczył i dodał, że w pierwszym sezonie zadowoli się 10 bramkami Francuza.

Czy Mathys Tel okaże się rzeczywiście zastępcą Roberta Lewandowskiego? Kontakt 17-latka z Bayernem będzie obowiązywał przez 5 lat.