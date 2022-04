Wielki "Der Klassiker" w Niemczech. Bayern może dziś sięgnąć po mistrzostwo. Gdzie oglądać?

Do końca zmagań w tegorocznym sezonie Bundesligi pozostały już tylko cztery kolejki. W 31 rundzie spotkań na boisku spotkają się Bayern Monachium i Borussia Dortmund. "Der Klassiker" jest najważniejszym meczem sezonu i dziś będzie miał wyjątkowe znaczenie, bowiem drużyna Roberta Lewandowskiego może zapewnić sobie tytuł i zgarnąć go już po raz 10. z rzędu.

Bayern może osłodzić sobie nieudany sezon, ale Borussia jest w niezłej formie

Ostatnie miesiące nie są dla Bawarczyków zbyt udane. W październiku zespół Juliana Nagelsmanna odpadł z Pucharu Niemiec po kompromitującej porażce z Borussią Moenchengladbach aż 0:5. Na początku kwietnia Bayern Monachium pożegnał się także z Ligą Mistrzów po niespodziewanej porażce z Villarrealem i ledwie remisie w meczu rewanżowym. Takie rozstrzygnięcia dla Monachijczyków są równoznaczne z wielkim rozczarowaniem.

Decydujące spotkanie ws. Lewandowskiego w przyszłym tygodniu. "Spore rozbieżności"

W sobotę 23 kwietnia Robert Lewandowski wraz z kolegami może osłodzić sobie tegoroczne niepowodzenia. Wystarczy tylko wygrać z Borussią Dortmund, co zagwarantuje im 10. z rzędu tytuł mistrzów Niemiec i zostanie nowym rekordem pod tym względem, o czym szerzej pisaliśmy tutaj. Patrząc na wyniki BVB można by rzec, że Bawarczycy będą mieli trudne zadanie, ale gdy spojrzymy na liczbę kontuzji w drużynie przyjezdnych, to perspektywa jawi się już zupełnie inaczej.

Trener Marco Rose nie będzie mógł bowiem skorzystać aż z 11 piłkarzy! W tym gronie znajdują się: Mats Hummels, Donyell Malen, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Giovanni Reyna, Steffen Tigges i przede wszystkim podstawowy bramkarz Gregor Kobel, dla porównania w ekipie Bayernu nie wystąpią tylko Corentin Tolisso i Kingsley Coman. Na Signal Iduna Park otworzył się niemały szpital, ale "Der Klassiker" rządzi się swoimi prawami, więc i tak można się spodziewać, że goście z Erlingiem Haalandem w roli lidera zrobią wszystko, aby zachować przynajmniej matematyczne szanse na tytuł. Aktualnie Dortmundczycy tracą do Bayernu dziewięć punktów.

Bayern Monachium-Borussia Dortmund. Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online

Hitowe starcie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund rozpocznie się w sobotę 23 kwietnia o godz. 18:30. Transmisja TV z tego spotkania nie będzie dostępna. Mecz będzie można oglądać jedynie za pośrednictwem platformy Viaplay, która ma wykupione wyłączne prawa do pokazywania spotkań Bundesligi. Zapraszamy także do śledzenie relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

To będzie 133. "Der Klassiker" w historii. Dotychczas Bayern wygrywał w nim 65, a Borussia 33 razy, natomiast 34-krotnie padał remis. Bawarczycy strzelili do tego 257, z kolei BVB 161 goli. W pierwszej rundzie spotkań tego sezonu wygrał 3:2 po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego i trafieniu Kingsley'a Comana. Dla BVB trafiali Julian Brandt oraz Erling Haaland.

Robert Lewandowski strzela Borussii na zawołanie. I strzeli znowu [Typy bukmacherskie 23.04]