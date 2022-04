Robert Lewandowski strzela Borussii na zawołanie. I strzeli znowu [Typy bukmacherskie 23.04]

13:30 Arsenal - Manchester United I Nasz typ: remis

Jeśli Manchester United wciąż marzy o Lidze Mistrzów, to musi pokonać Arsenal, który go wyprzedza w tabeli i jest piąty. Kanonierzy mają przewagę trzech punktów i zaległy mecz do rozegrania. W ostatnich kolejkach londyńczycy jednak zawodzą. Przegrali aż trzy z pięciu ostatnich meczów. Ale United też nie jest w formie, co pokazała porażka z Liverpoolem (0:4), czy z Evertonem (0:1). Zanosi się na remis.

18:00 Inter - Roma I Nasz typ: remis + Roma strzeli gola w drugiej połowie

Nie ma drugiego zespołu w Serie A, który kocha strzelać gole w końcówkach meczów bardziej od Romy. Zespół Jose Mourinho zdobył aż sześć bramek w doliczonym czasie gry. W dodatku Roma nie przegrała w lidze od 9 stycznia, gdy uległa Juventusowi 3:4. Zakładamy, że i tym razem będzie podobnie. Inter obejmie prowadzenie, ale w drugiej części meczu Roma zdoła wyrównać.

18:30 Bayern Monachium - Borussia Dortmund I Nasz typ: Bayern wygra, a Robert Lewandowski strzeli gola

Bayern Monachium ma przewagę dziewięciu punktów nad Borussią Dortmund. W sobotę Bawarczycy powinni sobie definitywnie zapewnić mistrzostwo. Tym bardziej, że Robert Lewandowski uwielbia karcić swój były klub. W 25 meczach przeciwko BVB zdobył 26 bramek. To jego ulubiona ofiara. Polak znowu strzeli.

21:00 PSG - Lens I Nasz typ: PSG wygra, a Messi zanotuje asystę

Leo Messi ma na koncie zaledwie trzy gole w Ligue 1. Argentyńczyk rozkochał się jednak w asystach, których uzbierał już 13, w tym trzy zanotował w niedawnym starciu z Clermont (6:1). W sobotę Messi znowu będzie asystował. Tym bardziej, że obok niego w ataku biega Neymar i Kylian Mbappe.

