Bayern może dziś pobić rekord Europy. A dla BVB byłby to wielki policzek

Bayern Monachium w dzisiejszym meczu przeciwko Borussii Dortmund będzie mógł nieco poprawić nastroje po obecnym, zdecydowanie nieudanym dla Bawarczyków, sezonie. Drużyna z Monachium odpadła już z rozgrywek Ligi Mistrzów oraz Pucharu Niemiec, zostając w walce jedynie o triumf na krajowym podwórku.

Potknięcia bezpośredniego rywala Bayernu w walce o mistrzostwo - Borussii Dortmund, mogą się dla nich zemścić. Jeżeli bowiem drużyna Juliana Nagelsmanna będzie triumfowała nad ekipą z Zagłębia Ruhry, to przypieczętuje swój 10. tytuł mistrzowski z rzędu, dodatkowo pierwszy raz, w starciu z odwiecznym rywalem.

Hamann o Bayernie: To nie jest drużyna. Doszło do rozłamu

Bayern Monachium przed wielką szansą. Rekord TOP 5 Europy na wyciągnięcie ręki

Bawarczycy w przypadku wygranej z BVB ustanowią też nowy rekord największej liczby zdobywanych mistrzostw z rzędu wśród pięciu najlepszych lig w Europie. Do tej pory Bawarczycy znajdowali się pod tym względem na pierwszym miejscu ex aequo z Juventusem Turyn. Obie drużyny miały po dziewięć tytułów z rzędu (ekipa z Piemontu zaliczyła taki serię w latach 2012-2020).

- To naprawdę szczególna sytuacja, aby zdobyć mistrzostwo w meczu z bezpośrednim rywalem, przy wypełnionym po brzegi stadionie. To zbieg okoliczności, który czyni to wydarzenie wyjątkowym - powiedział na konferencji prasowej trener Bayernu. - To będzie wspaniały mecz, wszyscy nie możemy się doczekać - wtórował mu Jamal Musiala.

W czasie meczu będzie można także oglądać starcie czołowych atakujących Bundesligi - Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda. Reprezentant Polski wyjątkowo bardzo lubi grać z BVB. Do tej pory udało mu się zdobyć 26 bramek i zaliczyć trzy asysty w 25 starciach przeciwko swojemu byłemu klubowi. Jak zauważają także niemieckie media Lewandowski w ośmiu z wyżej wymienionych spotkań, zdobył przynajmniej dwie bramki, czego nie dokonał jeszcze żaden inny piłkarz w historii Bundesligi.

Spotkanie pomiędzy ekipami rozpocznie się 23.04 (sobota) o godzinie 18.30. - Bayern wygra ten mecz, a tym samym mistrzostwo. Generalnie trzeba jednak pamiętać, że to nie był satysfakcjonujący dla nich sezon. Sam tytuł to po prostu za mało - typował przed meczem były zawodnik Bayernu, jak i Borussii Juergen Kohler w rozmowie z portalem "sport1.de".