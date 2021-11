Robert Lewandowski dołączy do najlepszych w historii. I to już we wtorek

Napastnik ma ich już 99 - 28 w barwach Borussii Dortmund i 71 dla Bayernu Monachium. To oznacza, że jeśli zagra w meczu z Benfiką Lizbona w Monachium we wtorek to przełamie okrągłą liczbę stu spotkań. Przekroczenie tej granicy oznacza, że Polaka będzie można wpisać na specjalną listę.

Lewandowski wśród najlepszych piłkarzy w historii Ligi Mistrzów już we wtorek

To oczywiście zestawienie zawodników, którzy zagrali co najmniej 100 spotkań w Lidze Mistrzów. Jak do tej pory, udało się to 40 zawodnikom, więc Lewandowski będzie 41., który w ten sposób zapisze się na zawsze w historii rozgrywek UEFA.

Polak znajdzie się na równi z Andrijem Szewczenką, który dobił do 100 występów w barwach Milanu, Dynama Kijów i Chelsea, a także Marcelo, który w Lidze Mistrzów grał tylko dla Realu Madryt. Lewandowski podobno chciałby dobić także do 100 bramek w LM w karierze. Na razie ma ich 78. - Mam nadzieję, że w kolejnych meczach znów będziemy mieli wiele okazji, żebym mógł strzelać gole - mówił cytowany przez agencję DPA, która listę zawodników z co najmniej 100 występami w Champions League nazywa "koenigsklassen", czyli królewską kategorią.

Przed Lewandowskim tylko dwóch zawodników Bayernu. Do Ronaldo będzie tracił 80 meczów

Najlepszy w tym zestawieniu jest Cristiano Ronaldo, który ciągle podwyższa liczbę rozegranych spotkań, a na razie ma ich 179. Dwa mecze mniej to dorobek Ikera Casillasa, a podium zamyka Lionel Messi, który ma 153 spotkania.

Lewandowski ma przed sobą także kilku zawodników Bayernu, którzy wcześniej znaleźli się w rankingu. Najwyżej z nich znalazł się Thomas Mueller, który ze 127 meczami zamyka najlepszą "dziesiątkę". Czternasty jest natomiast Manuel Neuer. Bramkarz monachijczyków zagrał do tej pory w 122 spotkaniach LM. Wśród aktualnych zawodników Bayernu Lewandowski będzie zatem trzecim piłkarzem na tej liście. Są jednak jeszcze ci, którzy już nie grają w Monachium, ale dzięki temu klubowi znaleźli się w zestawieniu. To Xabi Alonso, Philipp Lahm, Arjen Robben i Oliver Kahn.

Początek spotkania Bayernu Monachium z Benfiką zaplanowano na wtorek, 2 listopada o godzinie 21:00. Lewandowski powinien zacząć mecz w wyjściowym składzie, bo niedawno kontuzji doznał jego zmiennik, Eric Maxim Choupo-Moting. Relacja na żywo z meczu Ligi Mistrzów na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.