Kimmich wywołał debatę w Niemczech. Kibice Bayernu go wsparli. Angela Merkel wręcz przeciwnie

"Stabil bleiben Josh!! Dein Koerper, deine Gesundheit", czyli "Trzymaj się Joshua. Twoje ciało, twoje zdrowie" - tak kibice Bayernu Monachium wspierali Joshuę Kimmicha na transparencie wywieszonym na trybunie stadionu Unionu Berlin.

Kimmich się nie zaszczepił. Fala krytyki na piłkarza Bayernu w Niemczech

A wsparcie mu się przyda. Jego wypowiedź o tym, że nie zaszczepił się przeciwko koronawirusowi, wywołał w Niemczech burzę. To ze względu na to, że Kimmich wraz z Leonem Goretzką są założycielami inicjatywy "We Kick Corona", czyli platformy internetowej, którą piłkarze otworzyli tuż po wybuchu pierwszej fali pandemii.

"Stanowisko kolegi Roberta Lewandowskiego z Bayernu wywołuje przez to jeszcze większe kontrowersje. Na walkę z koronawirusem reprezentanci Niemiec przekazali już ponad milion euro. Przekonywali, że jako zdrowi, uprzywilejowani piłkarze mają społeczną odpowiedzialność, by pomagać innym. Pieniądze trafiły m.in. do szpitali i osób bezdomnych" - pisał w swoim tekście dziennikarz Sport.pl, Dominik Senkowski.

Polityczna dyskusja o decyzji Kimmicha ws. zaszczepienia. Merkel krytykuje, przewodnicząca Bundestagu chwali

Teraz do gry weszli politycy, którzy nie są zadowoleni z zachowania Kimmicha i jego decyzji. Wśród nich jest była kanclerz Niemiec, Angela Merkel. - Istnieją rzeczowe i merytoryczne argumenty, które są odpowiedzią na jego pytania i obawy. To bardzo rozważny piłkarz, może przemyśli jeszcze tę decyzję - powiedziała cytowana przez agencję DPA.

Pojawiła się jednak także grupa broniąca zawodnika. W tej znalazła się przewodnicząca Bundestagu, Baerber Bas, która jest nawet wdzięczna piłkarzowi Bayernu. - To za ponowne otworzenie debaty nad długofalowymi konsekwencjami szczepionek przyjmowanych przed zimą. Politycy i naukowcy powinni użyć tego, jako przykładu, żeby wyjaśnić wszystko wokół takich przypadków. Może nawet więcej ludzi mogłoby wcześniej przekonać się do przyjęcia szczepionki, zanim na dobre nadejdzie czwarta fala zakażeń. Pod tym kątem według mnie Kimmich ma rację - wskazała Bas w rozmowie dla "Rheinische Post".

- Każdy może zdecydować za siebie tak, jak chce - wskazał za to mistrz świata z 2014 roku i piłkarz Górnika Zabrze, Lukas Podolski. - Nie rozumiem, czemu Kimmich jest w Niemczech przedstawiany jak przestępca. Nie mam pojęcia, skąd ta dyskusja. Gdyby Bayern go do tego zmusił to byłoby niesprawiedliwe - ocenił.

- A ja? Powiem, jak każdy piłkarz, który jak Kimmich ma możliwość wyboru: na razie nie chcę się zaszczepić - zadeklarował Podolski.