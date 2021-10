Magia Lewandowskiego! Trzy dotknięcia piłki oszukały rywali [WIDEO]

W sobotę Bayern Monachium wygrał 5:2 z Unionem Berlin po dwóch trafieniach Roberta Lewandowskiego, a także golach Leroy Sane, Thomas Mueller oraz Kingsley Coman. Spotkanie, a zwłaszcza pierwsza część gry była popisem polskiego napastnika.

Lewandowski już po 23. minutach miał na koncie trafienie. Drugą bramkę w tym spotkaniu zdobył po perfekcyjnym uderzeniu z rzutu wolnego. - Brak mi słów... - zawiesił głos Piotr Domagała komentujący to spotkanie w Viaplay. - Robert Lewandowski? Top - dodał dopiero po zobaczeniu powtórki.

To jednak nie koniec magicznych zagrań Polaka w tej części gry. W 34. minucie napastnik przyjął piłkę na klatkę piersiowych, mając za plecami dwóch obrońców Unionu Berlin. Polak oszukał ich, podbijając piłkę prawą nogą i obracając się o 180 stopni. W końcu Lewandowski zagrał piłkę do wbiegającego w pole karne Leroya Sane. Zrobił to perfekcyjnie, mimo że był odwrócony plecami do reprezentanta Niemiec. Ostatecznie akcja nie zakończyła się bramką, gdyż świetną interwencją popisał się Andreas Luthe. Zagranie można zobaczyć na filmie poniżej (ok. 0:55 min)

Magiczne zagranie Lewandowskiego zostało zauważone przez media. "Gdyby Sane wykorzystał sytuację, zaliczyłby magiczną asystę" - napisał porta Tz.de, którzy przyznał piłkarzowi notę 1 za ten mecz. "Reprezentant Polski popisał się rewelacyjną kontrolą nad piłką, poddając zza ramienia do Sane" - czytamy na oficjalnej stronie Bundesligi.

Robert Lewandowski zdobył meczu z Unionem Berlin 55. 56. bramkę w roku kalendarzowym, co jest nowym rekordem. Dotychczasowo najlepszy pod tym względem był 2019 rok, w którym pokonał bramkarzy rywali 54 razy. 33-latek będzie miał szansę znacznie przebić ten wyczyn, gdyż do końca tego roku, wliczając mecze reprezentacji, Lewandowski może zagrać w 12 meczach.