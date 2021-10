Tak niemieckie media oceniły popis Lewandowskiego. Takie słowa padają rzadko

To był popis Robert Lewandowskiego! Napastnik zdobył dwie bramki w wygranym 5:2 meczu z Unionem Berlin, a do tego mógł także zaliczyć pewnie jedną z najpiękniejszych asyst w swojej karierze. Niemieckie media doceniły tak dobry występ Bayernu i Polaka tuż po kompromitującej porażce w Pucharze Niemiec.

Lewandowski "wrócił do standardów". "W kuchni Nagelsmanna znów powinno być głośno"

W kontekście Bayernu w niemieckiej prasie panuje przekonanie, że monachijczycy ocknęli się już po fatalnej przegranej z Borussią Moenchengladbach, a w meczu z Unionem Berlin "szef" był już znów za biurkiem i robił to, do czego przyzwyczaił. To samo możemy powiedzieć o Lewandowskim.

"Wrócił do swoich standardów z dubletem przeciwko Unionowi" - pisze bawarska gazeta "Passauer Neue Presse" za DPA. "Był na miejscu przy rzucie karnym i wolnym, którego sam przygotował. W kuchni Nagelsmanna (trenera Bayernu, który wciąż nie prowadzi zespołu ze względu na zakażenie koronawirusem - przyp.red.) znów powinno być głośno, ale tym razem ze względu na odgłosy radości i triumfu po golach" - ocenili dziennikarze.

W notach przygotowanych przez "Abendzeitung" Lewandowski dostał "2" w skali 1-5, gdzie "1" oznacza klasę światową. "Łatwo zamienił rzut karny na gola na 1:0, a potem pozostał skupiony, wręcz lodowaty przy rzucie wolnym, który dał mu bramkę na 2:0. Trafił po raz 11. i 12. w tym sezonie Bundesligi, a we wszystkich rozgrywkach ma już 19 goli w 15 meczach. Poza tym było go jednak mało" - zaznaczają dziennikarze. Lepszą notę od Polaka dostał jednak tylko Thomas Mueller, a tę samą Kingsley Coman.

Nie tylko gole. "Lewandowski kilka razy błysnął jako ten, który tworzył okazje kolegom"

Na "1" Lewandowski zasłużył za to według oceniających dla "tz". "Z zimną krwią wykorzystał karnego z piętnastej minuty, a nieco później pozwolił kibicom cieszyć się ponownie po rzucie wolnym. Po 30 minutach gry Sane nie potrafił wykorzystać jego magicznego wzoru na zdobycie gola. Poza tym robił niewiele, ale ocenia się go przez pryzmat bramek i to znów wyszło mu świetnie" - czytamy w komentarzu. Jego występ w kategorii "klasy światowej" wskazał także "Bild", który nie dał takiej noty żadnemu innemu piłkarzowi Bayernu, choć aż sześciu miało "2".

Nieco niżej, bo na "1,5" Polaka ocenia portal sport.de. "Wirtualny, nieistniejący przez pierwsze piętnaście minut meczu. Potem najpierw zdobył gola po rzucie karnym, który był jego pierwszą okazją, a następnie dołożył też bramkę z drugiej, którą stał się rzut wolny. Stał się też dominujący w środku pola i kilka razy błysnął jako ten, który tworzył okazje kolegom. Bardzo pozytywny występ" - tak piszą o meczu w wykonaniu Lewandowskiego.

Maraton Bayernu trwa, a Lewandowski bez zmiennika

W każdej z ocen pojawia się zaznaczenie, że przez pewien okres w spotkaniu Lewandowski był mniej aktywny, ale większość dziennikarzy, zamiast jedynie wytykać to Polakowi, docenia jego gole i to, jak wiele dał w zwycięstwie z Unionem. Liczą na powtórkę takich występów w kolejnych spotkaniach Bayernu.

Mecz z Unionem to początek mini-maratonu Bayernu przed przerwą na mecze reprezentacyjne. W kolejnych dniach monachijczycy zagrają jeszcze dwa spotkania w zasadzie bez czasu na odpoczynek. We wtorek, 2 listopada zmierzą się w Lidze Mistrzów z Benfiką, a cztery dni później w Bundeslidze przeciwko Freiburgowi. Przypomnijmy, że sytuacja może być dość trudna dla Roberta Lewandowskiego - nie ma zmiennika po tym, jak kontuzji doznał inny napastnik Bayernu, Eric Maxim Choupo-Moting.