Robert Lewandowski może znów dogonić Muellera! Jeden mecz od historii

Wydawać by się mogło, że Robert Lewandowski w kontekście rekordów Bundesligi przebił już wszystko i wszystkich, jednak wciąż są statystyki, w który Polak nie jest najlepszy. W ostatnich tygodniach 33-latek pobił rekord liczby meczów domowych ze strzelonym golem. Przed meczem z VfL Bochum (7:0) napastnik Bayernu Monachium miał ich na koncie 12. Taki sam wynik w przeszłości osiągali Gerd Mueller oraz Jupp Heynckes. Po sobotnim meczu Lewandowski jest samodzielnym liderem - trafiał już w 13 meczach domowych Bayernu z rzędu.

Kolejny możliwy do pobicia rekord jest bardzo podobny, ponieważ odnosi się do serii meczów ze strzelonym golem we wszystkich meczach Bundesligi. Nikogo nie powinno już dziwić, że aktualnym rekordzistą jest Gerd Mueller, który zdobył co najmniej jednego gola w 16 meczach niemieckiej ekstraklasy z rzędu.

Robert Lewandowski ma aktualnie na swoim koncie 15 meczów z co najmniej jednym trafieniem i najbliższe starcie z SpVgg Greuther Fürth - beniaminkiem Bundesligi - będzie jego szansą na wyrównanie rekordu legendarnego Muellera. Spotkanie, w którym napastnik Bayernu może po raz kolejny zapisać się w historii ligi odbędzie się w piątek 24 września o godz. 20:30.

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Robert Lewandowski stał się samodzielnym rekordzistą pod względem zdobytych goli w jednym sezonie Bundesligi (41). Obecnie po pięciu kolejkach Polak ma ich na koncie siedem. Ogólnie w tym sezonie zdobył ich jedenaście.

We wtorek Lewandowski mógł cieszyć się z innej nagrody: odebrał Złotego Buta - nagrodę dla najlepszego strzelca z lig europejskich - którego zdobył po raz pierwszy. Strzelił 41 goli w Bundeslidze, zdobywając 82 punkty (gole w czołowych ligach europejskich są mnożone razy dwa), wyprzedzając Lionela Messiego z Barcelony (30 bramek, 60 pkt) i Cristiano Ronaldo z Juventusu (29 bramek, 58 pkt).