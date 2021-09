Piotr Zieliński wyrównał osiągnięcie Zbigniewa Bońka! Przed nim tylko jeden Polak

W czwartkowy wieczór Piotr Zieliński strzelił pierwszego gola w tym sezonie Serie A. Polak zdobył bramkę w ligowym meczu z Sampdorią, który z trybun oglądał selekcjoner Paulo Sousa. Jego Napoli pewnie pokonało rywali 4:0 i umocniło się na prowadzeniu w tabeli.

Zieliński w drodze po rekord. Przed nim tylko Milik

31. gol Piotra Zielińskiego w historii jego występów we włoskiej Serie A sprawia, że jest on już drugim najlepszym polskim strzelcem w lidze włoskiej. Pomocnik reprezentacji Polski dogonił pod tym względem Zbigniewa Bońka, który zaliczył tyle samo trafień w latach 80. w barwach Juventusu i Romy. 26 z tych 31 bramek Zieliński zdobył dla Napoli, a pozostałe na wypożyczeniu w Empoli.

Liderem tej klasyfikacji jest Arkadiusz Milik, który obecnie występuje w Olympique Marsylia, a w latach 2016-2020 strzelił dla Napoli 38 goli.

Zieliński wraca do wysokiej formy. "Święty Piotr"

Piotr Zieliński wraca po kontuzji do wysokiej dyspozycji. W wygranym meczu Napoli z Sampdorią (4:0) Polak po raz pierwszy w tym sezonie wpisał się na listę strzelców, co doceniły włoskie media. "Wraca właściciel środka pola", "Ten gol powinien go odblokować" - pisano po spotkaniu.

Po pięciu kolejkach Serie A Napoli jest liderem tabeli z kompletem 15 punktów. Sampdoria zdobyła z kolei 5 punktów i zajmuje 13. pozycję.