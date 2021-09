Lewandowski o odwołaniu gali Złotej Piłki. "Mam nadzieję, że to nie przez to"

Dlaczego Robert Lewandowski nie otrzymał Złotej Piłki w 2020 roku? Dlaczego "France Football" podjęło decyzję o odwołaniu plebiscytu? Te pytania, które zadawała sobie bardzo duża część piłkarskiego środowiska. Być może eksperci i dziennikarze skupiali się na tym znacznie bardziej niż sam Lewandowski, o czym napastnik Bayernu Monachium opowiedział stacji TVN24.

- Szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałem się głębiej nad tym, dlaczego odwołano plebiscyt rok temu. Mam nadzieję, że nie przez to, skąd pochodzę, bo nie wierzę w takie rzeczy i nie chcę wierzyć - powiedział piłkarz - powiedział 33-letni kapitan reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski zdobędzie jeszcze Złotą Piłkę? "Sukcesy mnie nakręcają i motywują"

Robert Lewandowski zdobył niemal wszystkie indywidualne trofea, oprócz właśnie Złotej Piłki. W sezonie 2019/20 był królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów. W poprzednim natomiast pobił historyczny rekord Gerda Muellera, a we wtorek mógł cieszyć się z innej nagrody: odebrał Złotego Buta - nagrodę dla najlepszego strzelca z lig europejskich - którego zdobył po raz pierwszy. Strzelił 41 goli w Bundeslidze, zdobywając 82 punkty (gole w czołowych ligach europejskich są mnożone razy dwa), wyprzedzając Lionela Messiego z Barcelony (30 bramek, 60 pkt) i Cristiano Ronaldo z Juventusu (29 bramek, 58 pkt). Czy Polakowi uda się sięgnąć po prestiżowy tytuł w 2021 roku?

- Pytanie, jak plebiscyt będzie wyglądał teraz. Oczywiście za dużo o tym nie myślę. Zdaję sobie sprawę, że Złota Piłka nie tylko w świecie futbolu, ale i sportu jest prestiżową nagrodą. Jestem świadomy jacy piłkarze, w erze Messiego i Ronaldo, otrzymywali ją najczęściej. Będąc w tym samym czasie, może parę lat później, mam szansę gdzieś tam o nią powalczyć - odpowiedział Robert Lewandowski.

Napastnik Bayernu Monachium przyznał jednak, że obecne sukcesy go nie zatrzymają, a fizycznie czuje się lepiej niż przed laty. - Jestem typem człowieka, który nie myśli sobie: "Ok, zdobyłem to i wystarczy". Sukcesy mnie nakręcają i motywują. Cieszę się, że moja pasja do sportu ciągle daje mi tyle radości i motywacji, że mam siłę, aby się samodoskonalić. Po badaniach widzę, że czuje się lepiej niż miałem 25, 26, czy 27 lat. To daje mi dużego bodźca, że można gdzieś pójść wyżej - skwitował 33-latek.