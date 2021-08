Bayern o krok od pozyskania nowego piłkarza. Warunki już ustalone

W pierwszym spotkaniu nowego sezonu Bayern Monachium zremisował 1:1 z Borussią Moenchengladbach. W tym spotkaniu swój dorobek strzelecki w nowym sezonie otworzył Robert Lewandowski. Choć Bayern rozpoczął już rozgrywki, nie oznacza to, że mistrzowie Niemiec nie będą szukać okazji do wzmocnienia składu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

Bayern Monachium coraz bliżej pozyskania nowego pomocnika

Nowym pomocnikiem klubu ma zostać Marcel Sabitzer. Pogłoski o przejściu zawodnika RB Lipsk do ligowego konkurenta pojawiają się od dawna. Wiele wskazuje na to, że piłkarz rzeczywiście wzmocni środek pola Bayernu Monachium. Dziennikarz "Bilda" Christian Falk potwierdził, że Sabitzer porozumiał się z klubem ws. kontraktu indywidualnego. Do finalizacji potrzeba jednak zgody RB Lipska, który oczekuje za piłkarza około 18-20 milionów euro.

Grosicki wróci do Polski? Peszko przekazuje zaskakujące informacje

Bayernu nie stać jednak w tym momencie, aby wydać taką kwotę piłkarze i niezbędne będzie sprzedanie piłkarzy. Idealnym kandydatem wydaje się być Corentin Tolisso, którego Nagelsmann nie widzi w swoim składzie. Bawarczycy oczekują za piłkarza około 10 milionów euro.

Na temat sytuacji Sabitzera wypowiedział się nowy szkoleniowiec RB Lipsk Jesse Marsch. - W ciągu ostatnich kilku lat stał się ważną postacią w tym klubie, ale trudno jest zatrzymać zawodnika, który nie chce zostać. Obaj jesteśmy wystarczająco dojrzali i zdajemy sobie sprawę, że sytuacja może się zmienić lub pozostać taka sama. Jeśli pyta o ciebie taki klub jak Bayern, ciężko jest odmówić - skomentował Amerykanin.

Tak niemieckie media oceniły Lewandowskiego. "Dziki początek"

Kontrakt Marcela Sabitzera z RB Lipsk wygasa w czerwcu 2022 roku. W poprzednim sezonie zawodnik rozegrał 39 spotkań w barwach klubu, w których strzelił dziewięć goli i siedem razy asystował.