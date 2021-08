Pique uratował transfery Barcelony! Wielkie poświęcenie legendy

Po tym, jak FC Barcelona z powodu koszmarnej sytuacji finansowej nie mogła przedłużyć kontraktu z Leo Messim, w mediach pojawiły się informacje, że Katalończycy będą mieli duże problemy także z rejestracją pozyskanych latem zawodników, m.in. Memphisa Depaya, Erica Garcii, Emersona Royala, Sergio Aguero. Dziennikarz "Radio Marca" mówił nawet, że klub z Camp Nou potrzebuje dochodu z transferów w wysokości aż 130-140 milionów euro, aby zmieścić nowych piłkarzy w limicie, jaki na klub nałożyła La Liga.

Doniesienia te nie okazały się jednak aż tak brutalne dla Barcelony. La Liga zarejestrowała najpierw Emersona Royala, uznając, że ten zawodnik formalnie jedynie wraca na Camp Nou z wypożyczenia do Betisu Sewilla. W sobotę z kolei zarejestrowani zostali Memphis Depay, Eric Garcia oraz młody Albańczyk Ray Manaj. A wszystko dzięki Gerardowi Pique, który, co potwierdziła FC Barcelona w oficjalnym komunikacie, zgodził się na zdecydowaną obniżkę swojego kontraktu.

"FC Barcelona jest w stanie zarejestrować Memphisa Depaya, Erica Garcii oraz Raya Manaja do gry w lidze hiszpańskiej. To okazało się możliwe dzięki porozumieniu z Gerardem Pique, na podstawie którego zarobki wicekapitana klubu uległy znaczącemu obniżeniu. To oznacza, że wszyscy piłkarze pierwszej drużyny będą do dyspozycji Ronalda Koemana w perspektywie niedzielnego meczu z Realem Sociedad" - poinformował klub.

W gronie wymienionych i zarejestrowanych piłkarzy brakuje Sergio Aguero. Wszystko dlatego, że Argentyńczyk jest poważnie kontuzjowany i do gry wróci najwcześniej w październiku. Wobec tego, FC Barcelona ma czas do końca okna transferowego, aby zarejestrować doświadczonego napastnika z Argentyny, a do tego czasu klub zamierza się pozbyć takich zawodników, jak Miralem Pjanić czy Samuel Umtiti.

Barcelona pracuje nad kolejnymi obniżkami

Barcelona poinformowała także, że jest w trakcie negocjacji nt. obniżek kontraktów z Sergio Busquetsem i Jordim Albą, którzy wykazują pełne zrozumienie do całej sytuacji i wolę dostosowania swoich umów do aktualnej sytuacji klubu. W prasie taką deklarację złożył także Sergi Roberto.

Ponadto klub podał kwoty, za jakie sprzedał latem pięciu swoich zawodników. Jean-Clair Todibo przeszedł do francuskiej Nicei za 8 milionów euro, Junior Firpo trafił do Leeds United za 15 milionów, a wypożyczenie Francisco Trincao do Wolverhampton przyniosło Barcelonie dodatkowych 6 milionów euro. Do tego Carlos Alena został sprzedany do Getafe za 5, a Konrad De la Fuente do Olympique Marsylia za 3,5 miliona euro. W tych dwóch przypadkach cena była jednak niższa, gdyż Barcelona zachowała sobie prawo odkupu obu zawodników za określoną kwotę.

Pierwszy mecz FC Barcelony w sezonie 2021/22 odbędzie się w niedzielę 15 sierpnia, gdy zespół Ronalda Koemana podejmie na Camp Nou Real Sociedad. Początek spotkania o godzinie 20:00.