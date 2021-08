Tak Lewandowski strzelił pierwszego gola w sezonie. Oszukał obrońcę [WIDEO]

Robert Lewandowski miał szansę wyrównać własny rekord 11 ligowych spotkań z rzędu ze zdobytą bramką. Arminia Bielefeld, Eintracht Frankufurt, FC Koeln, Borussia Dortmund, Werder Brema, VfB Stuttgart, FSV Mainz, Borussia Moenchengladbach, SC Freiburg, FC Augsburg. To dziesięć zespołów, z którymi pod koniec poprzedniego sezonu mierzył się Lewandowski i którym strzelał przynajmniej jednego gola. Nadzieja na pobicie rekordu była duża, bo Robert Lewandowski w każdym z sześciu ostatnich sezonów zawsze strzelał co najmniej jednego gola w pierwszym spotkaniu, co jest zarazem rekordem Bundesligi.

Lewandowski mógł strzelić więcej, a Bayern mógł przegrać! Mocna inauguracja

Lewandowski sprytnie oszukał obrońcę. Nagle się zerwał i zdobył bramkę

I to się ostatecznie udało, jeszcze w pierwszej połowie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Kimmicha w 42. minucie Lewandowski uprzedził obrońcę i ładnym strzałem z woleja pokonał Sommera. To był gol dający Bayernowi wyrównanie. Wcześniej w 10. minucie bramkę dla Borussii zdobył Alassane Plea. - Ustawili się tak, że niby będzie robił wyblok (Lewandowski z Nicklasem Suele - red.), przez co obrońca był zdecydowany na to, że może odpuścić go w kierunku swojej bramki. A "Lewy", sprytny lis pola karnego, wykorzystał to i miał wolną przestrzeń do tego, żeby zdobyć gola - analizował w studiu Viaplay Łukasz Piszczek.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Lewandowski przez cały mecz miał jeszcze kilka okazji do zdobycia bramki. W 15. minucie po świetnym zgraniu piłki głową przez Leona Goretzkę strzelał z dwunastu metrów, ale świetnie obronił Yann Sommer. W 26. minucie miał jeszcze lepszą, 100 proc. sytuację. Polak po dośrodkowaniu Daviesa miał piłkę na szóstym metrze, nieobstawiony strzelał z woleja, ale trafił wprost w Sommera. Natomiast w 60. minucie po kapitalnym rajdzie lewą stroną Daviesa otrzymał podanie od Kanadyjczyka na ósmym metrze, uderzył, ale 32-letni Sommer kapitalnie obronił nogą.

Ostatecznie Lewandowski musiał zadowolić się tylko jednym trafieniem, a Bayern tylko jednym punktem w meczu z Borussią. Nagrodą pocieszenia dla Lewandowskiego jest wyrównany rekord w liczbie meczów z rzędu ze strzelonym golem i pobity rekord w liczbie meczów inaugurujących sezon z rzędu ze zdobytą bramką.

