Julian Nagelsmann skreślił piłkarza Bayernu Monachium. Transfer nieuchronny

Przed sezonem doszło do zmiany trenera w Bayernie Monachium. Nowym szkoleniowcem został Julian Nagelsmann, który na tym stanowisku zastąpił Hansiego Flicka. Choć 34-latek nie przeprowadził rewolucji kadrowej w tym oknie transferowym, a Bayern w spokoju przygotowuje się do nadchodzących rozgrywek, to są piłkarze, z którymi Nagelsmann nie chce pracować.

Nagelsmann skreślił pomocnika Bayernu. Klub ma już jego następcę

Dziennik "L'Equipe" poinformował się, że w tym gronie znalazł się Corentin Tolisso. Francuz dowiedział się o tym krótko po powrocie do klubu. Władze Bayernu chciałyby sprzedać go najszybciej jak to możliwe. Jego kontrakt z mistrzem Niemiec obowiązuje do czerwca 2022, więc kwota, jaką trzeba wyłożyć za 27-latka nie jest wygórowana. "L'Equipe" podał, że Bayern zadowoliłby się 10 milionami euro, czyli 1/4 sumy, za którą kupiono go z Olympique Lyon. Według "L'Equipe" zainteresowanie piłkarzem wykazuje Juventus, West Ham, Arsenal czy Manchester United.

Jak dotąd piłkarz rozegrał w klubie z Monachium 96 spotkań, w których strzelił 18 goli i 12-krotnie asystował. W ubiegłym sezonie piłkarz zmagał się z kontuzją, a jeśli był dostępny, to nie był pierwszym wyborem Hansiego Flickach. W Bundeslidze zagrał zaledwie 779 minut w 16 meczach.

Bayern mają już gotowego następcę dla Tolisso. Nagelsmann bardzo mocno zabiega o transfer Marcela Sabitzera z RB Lipsk. Niemiecki szkoleniowiec pracował z pomocnikiem w poprzednim klubie. Piłkarz miałby kosztować 18 milionów euro. Tak niska kwota jest wynikiem tego, że obecny kontrakt Austria wygasa w czerwcu 2022 roku.