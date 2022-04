Erik Ten Hag przestrzega gwiazdorów Manchesteru. "Postawiłem swoje żądania"

Manchester United kilka dni temu ogłosił nazwisko szkoleniowca, który od nowego sezonu poprowadzi drużynę. Będzie to Erik Ten Hag, który w ostatnich latach z sukcesami prowadził Ajax Amsterdam. Holender na Old Trafford podpisał umowę, która będzie obowiązywać do 2025 roku. Jest w niej zawarta także klauzula pozwalająca na przedłużenie współpracy o kolejny rok.

Erik Ten Hag przestrzega gwiazdorów Manchesteru United: Kto się z nie wywiąże, od razu usłyszy to ode mnie

Ten Hag w rozmowie z holenderskim dziennikiem "Trouw" opowiedział, jak wyglądały negocjacje z Manchesterem United. Zdradził, że postawił przedstawicielom klubu jeden istotny warunek. Gdyby go nie spełnili, 52-latek nie przyjąłby oferty pracy na Old Trafford. Chodziło o kwestę transferów. Ten Hag chce o nich decydować.

- Postawiłem swoje żądania przed podpisaniem kontraktu. Gdyby klub nie zagwarantowałby mi pewnych rzeczy, nie podjąłbym się tej pracy. To ja będę odpowiedzialny za drużynę i oceniany na podstawie osiąganych przez nią wyników. Nie chcę wszystkim rządzić. Będziemy razem współpracować, ale posiadanie ostatniego słowa w kwestii transferów było moim warunkiem - wyjaśnił.

Erik Ten Hag zaznaczył także, że nie obawia się pracy z gwiazdami "Czerwonych Diabłów". W szatni spotka m.in. Cristiano Ronaldo, Jadona Sancho, czy Harry'ego Maguire'a. Nikt nie może liczyć na taryfę ulgową u Holendra.

- Myślę, że potrafię sobie radzić z wielkimi nazwiskami i pozostanę przy tym sobą. Nie zmienię swojej wizji. Powiem piłkarzom, jakie są ich obowiązki, a ktokolwiek się z nich nie wywiąże, od razu usłyszy to ode mnie. Bez względu na to, kto to będzie - stwierdził. - W Ajaksie sprawiłem, że klub zaczął grać w odpowiedni sposób. W naszej grze nigdy nie zabrakło piękna i efektowności - dodał.

