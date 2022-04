Matka Kyliana Mbappe jedzie na rozmowy do Kataru. Może nastąpić zwrot w negocjacjach

Przypomnijmy, że 30 czerwca kończy się umowa Francuza z PSG. Zawodnik od dłuższego czasu jest łączony z Realem Madryt i wiele wskazywało, że latem opuści klub. Mimo to, paryżanie nie składają broni i chcą przekonać Mbappe do pozostania w stolicy Francji.

Roberto Carlos wygadał się ws. Kyliana Mbappe: Tak, przychodzi

Mbappe zostanie PSG? Klub rozmawia z matką gracza

Jak informuje "L'Equipe" szef PSG, Nasser Al-Khelaifi ma spotkać się z matką napastnika. Fayza Lamari i młodszy brat piłkarza Ethan przebywają obecnie na wakacjach w Katarze, więc jak podaje dziennik, to doskonała okazja do rozmowy o przyszłości zawodnika. Sam klub ma być optymistycznie nastawiony do rozmów i ma nadzieję na przedłużenie kontraktu z reprezentantem Francji.

Mbappe chce krocie od Realu. PSG zaczyna operację zatrzymania piłkarza

Gdyby jednak napastnik kierował się wyłącznie argumentami finansowymi, najlepszą opcją byłoby pozostanie w Paryżu. Jak podaje Guillem Balague, obecny klub jest mu w stanie więcej zaoferować niż Real. Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza, Mbappe w PSG mógłby zarabiać ok. 21 mln funtów i otrzymać aż 150 mln za podpisanie kontraktu. "Le Parisien" twierdzi z kolei, że PSG może zaproponować mu nawet 50 milionów euro rocznie i dodatkowe 100 milionów rozłożone na dwa lata.

Choć PSG w tym sezonie rozczarowuje, to sam Francuz spisuje się bardzo dobrze. Mbappe w tym sezonie zagrał w 41 spotkaniach, gdzie strzelił 33 bramki.