Kolejne kłopoty Paulo Sousy. Może stracić Andreasa Pereierę

Pereira w sierpniu 2021 roku został wypożyczony do Flamengo. Już w lutym pojawiły się pierwsze informacje o rozmowach Brazylijczyków z Manchesterem United. Klub z Rio de Janeiro chciał wykupić pomocnika i wydawało się, że gracz nie wróci już na Old Trafford. Sytuacja jednak uległa zmianie.

Jak informuje "TNT Sports", zawodnik prawdopodobnie wróci do Manchesteru United. W zespole widzi go nowy trener "Czerwonych Diabłów" Erik ten Hag. Holender chce, by piłkarz wrócił do Anglii i przepracował okres przygotowawczy. Odejście Pereiry może okazać się sporym ciosem dla Paulo Sousy. Brazylijczyk w minionym sezonie był jedną z wyróżniających się postaci Flamengo. Zawodnik wystąpił w 18 spotkaniach, w których strzelił pięć bramek i zaliczył jedną asystę.

Były szkoleniowiec reprezentacji Polski pod koniec 2021 roku objął stery w klubie z Rio de Janeiro. Pod jego wodzą, Flamengo zaliczyło dość przeciętny start sezonu. Drużyna Sousy zaliczyła porażkę z Atletico Mineiro w Superpucharze Brazylii, a potem przegrali z Fluminense w Campeonato Carioca. Sympatycy brazylijskiego klubu są sfrustrowani postawą Portugalczyka i domagają się jego odejścia. Po trzech kolejkach brazylijskiej Serie A Flamengo ma na swoim koncie pięć punktów. Nie tego oczekiwali jednak kibice i dziennikarze w Rio de Janeiro.

- Po trzech miesiącach pracy dalej nie skonstruował szkieletu drużyny, jest prawdopodobnie najgorszym trenerem Flamengo od Jorge Jesusa. Stracił tytuł mistrzowski stanu Rio de Janeiro, czyli prawdopodobnie najłatwiejsze trofeum, jakie Flamengo może zdobyć w tym sezonie - pisze dziennikarz Renato Mauricio Prado.