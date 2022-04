Oficjalnie: Erik ten Hag nowym trenerem Manchesteru United

Erik ten Hag podpisał umowę od sezonu 2022/2023 do zakończenia sezonu 2024/2025. Jest w niej opcja przedłużenia kontraktu o kolejny rok. - Manchester United z przyjemnością ogłasza powołanie Erika ten Haga na stanowisko menedżera - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek podekscytowana występem w Polsce. "Chcę czerpać energię z trybun"

Lewis Hamilton i Serena Williams chcą przejąć Chelsea. Inwestują miliony funtów

Ma przywrócić blask Manchesterowi United

- W ciągu ostatnich czterech lat w Ajaksie, Erik udowodnił, że jest jednym z najbardziej ekscytujących i odnoszących sukcesy trenerów w Europie, znanym z atrakcyjnej, ofensywnej piłki nożnej i zaangażowania w młodzież - powiedział John Murtough, dyrektor ds. piłki nożnej w Manchesterze United.

Nowy menedżer chce, by Manchester United znów był klasowym zespołem. - W naszych rozmowach z Erikiem, byliśmy pod głębokim wrażeniem jego długoterminowej wizji przywrócenia Manchesteru United do poziomu, na którym chcemy rywalizować, oraz jego chęci i determinacji, aby to osiągnąć - dodał John Murtough.

Sam szkoleniowiec nie krył radości z nowej pracy.

- To wielki zaszczyt zostać mianowanym menedżerem Manchesteru United i jestem bardzo podekscytowany czekającym nas wyzwaniem. Znam historię tego wspaniałego klubu i pasję kibiców i jestem absolutnie zdeterminowany, aby stworzyć zespół zdolny do odnoszenia sukcesów, na jakie zasługują - przyznał ten Hag.

Trener do końca tego sezonu będzie prowadził Ajax, z którym ma szansę wygrać ligę holenderską.

- Trudno będzie opuścić Ajax po tych niesamowitych latach i mogę zapewnić naszych fanów o moim całkowitym zaangażowaniu i skupieniu się na pomyślnym zakończeniu tego sezonu, zanim przeniosę się do Manchesteru United - dodał ten Hag.

- Cztery i pół roku to dobra ilość czasu, ale chcielibyśmy zatrzymać Erika w Ajaksie na dłużej. To fantastyczny trener. Jesteśmy winni Erikowi wiele podziękowań za to, co do tej pory osiągnął z Ajaksem, ale jeszcze nie skończyliśmy. Na razie liczy się finał sezonu, bo chcemy zdobyć tytuł mistrza Holandii - powiedział Edwin van der Sar, dyrektor Ajaxu.

Bayern szykuje umowę dla Lewandowskiego. Podobna sytuacja Neuera i Muellera

Manchester United po 33. kolejkach ma 54 punkty i zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli Premier League. Jego szansę na awans na czwartą pozycję, gwarantującą grę w Lidze Mistrzów, są małe. Do dwóch drużyn z Londynu: Tottenhamu i Arsenalu, traci bowiem trzy punkty, ale ma również jeden mecz rozegrany więcej.