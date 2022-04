Borussia ma następcę Haalanda. Warunki transferu Adeyemiego zostały ustalone

Letnie okno transferowe jest szczególnie ważne dla Borussi Dortmund. Niemiecki klub musi szybko znaleźć następcę Erlinga Haalanda. Choć kontrakt Norwega obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, to istnieją niewielkie szanse, by w przyszłym sezonie 21-latek znów pojawił się w żółto-czarnych barwach. Haalandem zainteresowanych jest wiele europejskich klubów, spośród których najpoważniejszymi kandydatami są Bayern Monachium oraz Manchester City. Jak donoszą niemieckie media, Borussia pogodziła się z utratą kluczowego zawodnika i znalazła już jego następcę.

Karim Adeyemi w Borussi Dortmund. Na kontrakcie brakuje jedynie podpisu piłkarza

W piątek dziennikarze "Sky Sport" poinformowali, że w przyszłym sezonie w drużynie Marco Rose'a pojawi się Karim Adeyemi. Władze klubu ustaliły już wszystkie szczegóły kontraktowe z zawodnikiem RB Salzburg. Na umowie brakuje jedynie podpisu 20-latka.

Według niemieckich mediów Adeyemi'emu zaoferowano pięcioletni kontrakt. Na jego mocy 20-latek będzie zarabiać w Borussi około 6,5 miliona euro rocznie.

Z kolei niemiecki klub będzie musiał zapłacić aktualnemu pracodawcy Adeyemi'ego 30 milionów euro. To oznacza, że transfer 20-latka nie będzie najdroższym zakupem w historii klubu. Jak dotąd Borussię najwięcej kosztowało sprowadzenie Ousmane Dembele w lipcu 2016 roku. Zespół zapłacił za Francuza 35 milionów euro. Później Borussia zarobiła na tym transferze, sprzedając piłkarza za ponad 100 milionów euro FC Barcelonie.

Karim Adeyemi godnym następcą Erlinga Haalanda

Borussia Dortmund wiąże wielkie nadzieje z 20-latkiem. Niemiec imponuje przede wszystkim formą i szybkością na boisku. Zawodnik RB Salzburg rozegrał w tym sezonie 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 20 bramek i zaliczył pięć asyst.