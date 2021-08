Christian Falk ujawnia fakty ws. transferu Lewandowskiego! "Dlatego go nie chcieli"

Robert Lewandowski mógł tego lata zmienić klub. Polak został zaoferowany Chelsea, ale władze Bayernu nie podjęły tematu - poinformował portal "The Athletic". Teraz te informacje potwierdza Christian Falk. Dziennikarz "Sport Bilda" w swoim podcaście o Bayernie przekazał, że to prawda, iż Pini Zahavi zaoferował Lewandowskiego władzom Chelsea. Te jednak nie przystały na transfer. A nie przystały dlatego, że zaproponowana cena - 80 mln euro - była zbyt wysoka. - Chodziło też o wiek Lewandowskiego (za tydzień skończy 33 lata) oraz o to, że jego agent złożył propozycję Chelsea bez konsultacji z Bayernem - przekazał Falk, cytowany przez goal.com.

Najwyższy transfer w historii Chelsea

Kupno napastnika tego lata było dla Chelsea priorytetem. Zwycięzcy Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu potrzebowali skutecznego snajpera, bo poniżej oczekiwań grał sprowadzony z RB Lipsk Timo Werner, a Thomas Tuchel, który w styczniu przejął zespół po Franku Lampardzie, nie mógł przekonać się do Tammy'ego Abrahama.

Numerem jeden na liście życzeń był Erling Haaland. Londyńczycy rozmawiali na jego temat z Borussią Dortmund, ale ostatecznie Niemcy postawili zaporową cenę za swoją gwiazdę. Po fiasku negocjacji w sprawie Norwega Chelsea zainteresowała się Romelu Lukaku, którego udało się sprowadzić z Interu Mediolan za 115 milionów euro. To rekordowy transfer w historii klubu.

Tuchel zadowolony z powrotu Lukaku

- Cieszę się, że Romelu wrócił do klubu. Pod względem osobowości i charakteru będzie doskonałym wzmocnieniem. Może mieć ogromny wpływ na drużynę. Jest skromnym gościem, któremu zależy na dobrej grze Chelsea - mówił Tuchel podczas konferencji prasowej przed meczem z Crystal Palace (sobota, godz. 16).

W trakcie konferencji poruszony został również temat niedoszłego transferu Lewandowskiego. - Próbowaliśmy sprowadzić Romelu razem z Erlingiem Haalandem. Później chcieliśmy, by Lewandowski grał na dziesiątce. Niestety zarząd mnie nie posłuchał. Straciliśmy wiele okazji na rynku i mamy tylko Lukaku - zażartował Tuchel.

Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem jest ważny jeszcze przez dwa lata. W piątek polski napastnik zaczął swój 12. sezon w Bundeslidze. Od gola w zremisowanym 1:1 meczu z Borussią Moenchengladbach.