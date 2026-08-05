Górnik marnował na potęgę. Jeden gol zadecydował

Górnik Zabrze rozpoczął przygodę z europejskimi pucharami od drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski zmierzyli się z Fenerbahce i postawili się dużo mocniejszemu rywalowi. W dwumeczu przegrali 1:2. Ferencvaros miał za sobą już grę z dwoma rywalami w eliminacjach do Ligi Europy - najpierw uporał się z Vojvodiną (5:1 w dwumeczu), a następnie z Twente (4:3). W poprzednim sezonie Ferencvaros dotarł do 1/8 finału Ligi Europy, gdzie odpadł z Bragą. Ekipa z Węgier była stawiana w roli faworyta w starciach z podopiecznymi Michala Gasparika.

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Najpierw Górnik miał szczęście, później Urbański dawał show

Pierwsze minuty były spokojne, ale trudno się dziwić. Warunki nie sprzyjały forsowaniu tempa. Górnik starał się szanować piłkę, ale minęło raptem dziesięć minut i Ferencvaros pokazał, jak potrafi być groźny. Gospodarze mieli dwie dobre okazje, ale Bamidele Yusuf i Gabi Kanichowsky pudłowali.

Po około 20 minutach śmiało mogliśmy mówić, że Górnik walczy o przetrwanie. Zabrzanie coraz częściej byli zamykani we własnym polu karnym. Tymczasem sami nie potrafili podejść pod szesnastkę gospodarzy i oddać strzału. Pachniało golem, ale liczyliśmy na to, że drużyna Gasparika wytrzyma. W 23. minucie kontratak Ferencvarosu powinien przynieść bramkę, ale Lenny Joseph z dwóch metrów nie trafił do siatki! To było wręcz niewiarygodne.

W 30. minucie okazję wreszcie miał Górnik. Ilkia Dimi otrzymał piłkę od Taofeeka Ismaheela, ale przeniósł ją nad poprzeczką. Niedługo później uderzał także Kacper Urbański, ale również piłka przeleciała nad bramką. Szkoda było tych okazji.

Górnik nie przestawał zadziwiać i pokazał Węgrom, że jest w stanie im pokrzyżować szyki. Wciąż jednak brakowało odpowiedniego wykończenia. Podobać mogły się m.in. indywidualne akcje Erika Prekopa i Urbańskiego. Ten drugi był najlepszym piłkarzem gości w pierwszej połowie.

Ostatecznie zawodnicy schodzili do szatni przy wyniku 0:0. Od przerwy na nawodnienie Górnik był lepszą drużyną, ale w pierwszych 25 minutach miał dużo szczęścia i trzeba o tym pamiętać.

Początek drugiej odsłony spotkania to spora nerwowość i to szczególnie u gospodarzy. Piłkarze mieli w głowach to, że wcześniej byli wygwizdywani, kiedy Górnik miał inicjatywę. W okolicach 55. minuty wydawało się jednak, że Ferencvaros się rozpędza. Później na chwilę Zabrzanie przycisnęli, ale niestety w 65. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Marius Corbu miał za dużo miejsca przed polem karnym, świetnie przymierzył i było 1:0.

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Kibice Górnika mieli prawo czuć złość, bo przecież Ferencvaros nie prezentował nic nadzwyczajnego w drugiej połowie. Później gospodarze częściej przebywali przy piłce, a Zabrzanie mieli pojedyncze zrywy w ofensywie. Liczyliśmy na skuteczną akcję naszej drużyny. Wciąż aktywny był Urbański, dużo dawał wprowadzony na plac gry Maksym Chłań. Świetnie pokazywał się także Peter Federico, inny z rezerwowych.

Wynik niestety nie uległ zmianie. Górnikowi brakowało skuteczności i na pewno piłkarze mają czego żałować. Ferencvaros zwyciężył 1:0. Rewanż 13 sierpnia (czwartek).

Trzecia runda eliminacji Ligi Europy, pierwszy mecz:

Ferencvaros - Górnik Zabrze 1:0

Gol: Corbu (65')