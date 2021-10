Tak wygląda tabela "polskiej grupy" w LE po szalonym meczu! Złe informacje dla Legii Warszawa

Więcej treści sportowych znajdzie na Gazeta.pl

Legia Warszawa wygrała dwa pierwsze mecze fazy grupowej Ligi Europy i do meczu z Napoli przystępuje w komfortowej sytuacji. Inne spotkanie tej grupy zostało rozegrane już w środę. Spartak Moskwa podejmował u siebie Leicester City. Rosjanie prowadzili już 2:0 po trafieniach Sobolewa i Larssona, ale cztery gole Patsona Daki strzelone w 35 minut sprawiły, że to zespół Brendana Rogersa mógł cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w tegorocznej edycji Ligi Europy. W 86. minucie rozmiary porażki zmniejszył Sobolew.

Legia wciąż pozostaje liderem grupy, ale sa też złe informacje

Zwycięstwo nad Spartakiem sprawiło, że Leicester z czterema punktami na koncie awansowało na drugie miejsce w grupie C. Na ostatnią pozycję w tabeli spadło Napoli, które w obliczu takiego wyniku znajduje się pod ścianą. Do meczu z Legią zespół Luciano Spallettiego będzie przystępować zaledwie z jednym punktem na koncie.

Remis w tym spotkaniu oznacza, że Spartak Moskwa utrzymał drugie miejsce w grupie. Leicester wyprzedził zaś Rosjan. Ogólnie nie jest to najlepsza informacja dla Legii Warszawa, bo to oznacza, że kolejny rywal zdobył już sporo punktów, a to może być ważna informacja w kontekście awansu z grupy, choćby z trzeciego miejsca (wtedy można awansować do Ligi Konferencji). Może to bowiem oznaczać, że nawet 6 pkt nie da pewnego awansu z trzeciego miejsca.

W tak wczesnej fazie rozgrywek grupowych środowa wygrana Leicester niczego nie daje Legii Warszawa. Pewne jest jedynie to, że bez względu na wyniki meczów trzeciej i czwartej kolejki mistrzowie Polski będą w tabeli przed Spartakiem Moskwa (w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje bilans bezpośrednich meczów). Legia może być także pewna, że po trzeciej serii gier utrzyma pozycję lidera. Co ciekawe, jeśli w środowym spotkaniu Spartak wygrałby z Leicester, a Legia z Napoli na wyjeździe, to Wojskowi zapewniliby sobie trzecie miejsce w grupie, a tym samym występy w europejskich pucharach na wiosnę. Ten scenariusz jest już jednak nierealny.

Liga Europy. Jak wygląda tabela grupy C?

Legia Warszawa - 6 pkt, bramki 2:0 Leicester City - 4 pkt, bramki 6:6 Spartak Moskwa - 3 pkt, bramki 6:7 SSC Napoli - 1 pkt, bramki 4:5

Pierwszy zespół awansuje do 1/8 finału Ligi Europy, natomiast druga ekipa musi zmierzyć się w play-offach z trzecim zespołem z grupy Ligi Mistrzów. Trzecia drużyna na zakończenie fazy grupowej LE spada do Ligi Konferencji Europy, natomiast czwarta kończy swój udział w europejskich pucharach.

W drugim spotkaniu trzeciej kolejki warszawianie zagrają z Napoli na wyjeździe. Mecz odbędzie się w czwartek 21 października o godzinie 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay. Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.