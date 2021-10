Ogromne osłabienie Napoli w meczu z Legią Warszawa. Jest decyzja

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

REKLAMA

W czwartek o 21:00 Legia Warszawa zagra trzeci mecz w fazie grupowej Ligi Europy. Tym razem mistrzowie Polski zagrają z Napoli. Po dwóch meczach drużyna Czesława Michniewicza ma na koncie komplet punktów, a Napoli po remisie z Leciester City (2:2) i porażce ze Spartakiem Moskwa (2:3) ma tylko punkt.

Zobacz wideo Maciej Skorża zobaczył skład Legii i nagle zmienił plan. Piłkarz Lecha ujawnia

- Dla nas będzie to decydujący mecz. Jeśli go nie wygramy, będzie nam bardzo trudny wyjść z grupy - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Napoli, Luciano Spalletti. I dodał: - Jesteśmy pewni siebie, ponieważ mamy szeroki i silny skład, który pozwala nam na długą grę w europejskich pucharach. W czwartek poślę na boisko mocną jedenastkę, która da z siebie wszystko. Chcemy wygrać i mamy możliwości, by tego dokonać.

Tak Hansi Flick pożegnał się z Bayernem. Padły niespodziewane słowa

Zieliński nie zagra przeciwko Legii

Spalletti zapowiedział, że do kadry meczowej prawdopodobnie wrócą Dries Mertens, Diego Demme i Stanislav Lobotka. W wyjściowej jedenastce zabraknie za to Victora Osimhena, a w ogóle w kadrze nie będzie też Piotra Zielińskiego, który w ostatnim czasie narzekał na uraz pleców.

- Będzie go brakowało, ale z drugiej strony mamy 20 innych Zielińskich w kadrze - cytował trenera Szymon Borczuch z TVP.

Relacja na żywo z meczu Napoli - Legia na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.