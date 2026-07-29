Tak wygląda ranking UEFA po meczach Lecha i Górnika w el. LM

Polskie zespoły: Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice w ubiegłym tygodniu rozpoczęły mecze w europejskich pucharach w sezonie 2026/2027. Po pierwszych spotkaniach rozegranych przez polskie drużyny Polska utrzymała 10. miejsce w rankingu UEFA. "Polacy utrzymali 10. miejsce, lecz muszą oglądać się za Czechów i Greków. To właśnie głównie spotkania z udziałem drużyn z tych państw obserwowaliśmy pod kątem potencjalnej utraty pozycji w czołowej dziesiątce" - pisał Dominik Stachowiak po pierwszych meczach polskich drużyn.

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Tak wygląda ranking UEFA po meczach Lecha Poznań i Górnika Zabrze w el. Ligi Mistrzów

W środę Lech Poznań i Górnik Zabrze zagrały rewanżowe mecze w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Jako pierwsi na boisko wyszli poznaniacy i niespodziewanie przegrali po 90 minutach przed własną publicznością aż 0:3 z duńskim zespołem Aarhus. W dogrywce był remis (1:1) i o awansie decydowały rzuty karne. Lepiej wykonywali je piłkarze z Danii (wygrali 4:3) i awansowali do kolejnej fazy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Poznaniacy nie zdobyli też żadnego punktu dla Polski w rankingu UEFA.

Z kolei Górnik Zabrze musiał odrobić jednobramkową stratę z meczu wyjazdowego z Fenerbahce (porażka 0:1). Do przerwy był remis 1:1 (gole Sacka dla Górnika i Taliscy dla gości). W drugiej połowie bramki już nie padły i Górnik dołożył tylko 0,1 punktu do rankingu UEFA.

Polska wciąż jest na 10. pozycji. Cały czas tuż za nami są reprezentacje Czech i Grecji. Zespoły z tych państw zagrają w czwartek w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji.

W czwartek Raków Częstochowa oraz GKS Katowicew wystąpią w rewanżowych spotkaniach Ligi Konferencji. Częstochowianie zmierzą się na wyjeździe z maltańskim zespłem Valletta (w pierwszym meczu Raków wygrał 3:1), a katowiczanie podejmą Zilinę, z którą przegrali na wyjeździe 1:2.

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Ranking UEFA [stan na: 29.07.2026]: