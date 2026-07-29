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Tak wygląda ranking UEFA po meczach Lecha i Górnika w el. LM

Polskie zespoły zakończyły drugie mecze II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wyniki uzyskane przez Lecha Poznań i Górnika Zabrze sprawiły, że Polska utrzymała 10. miejsce w rankingu UEFA. Cały czas trzeba oglądać się na Czechów i Greków.
Lech Poznań - Aarhus GF
Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Polskie zespoły: Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice w ubiegłym tygodniu rozpoczęły mecze w europejskich pucharach w sezonie 2026/2027. Po pierwszych spotkaniach rozegranych przez polskie drużyny Polska utrzymała 10. miejsce w rankingu UEFA. "Polacy utrzymali 10. miejsce, lecz muszą oglądać się za Czechów i Greków. To właśnie głównie spotkania z udziałem drużyn z tych państw obserwowaliśmy pod kątem potencjalnej utraty pozycji w czołowej dziesiątce" - pisał Dominik Stachowiak po pierwszych meczach polskich drużyn.

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Tak wygląda ranking UEFA po meczach Lecha Poznań i Górnika Zabrze w el. Ligi Mistrzów

W środę Lech Poznań i Górnik Zabrze zagrały rewanżowe mecze w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Jako pierwsi na boisko wyszli poznaniacy i niespodziewanie przegrali po 90 minutach przed własną publicznością aż 0:3 z duńskim zespołem Aarhus. W dogrywce był remis (1:1) i o awansie decydowały rzuty karne. Lepiej wykonywali je piłkarze z Danii (wygrali 4:3) i awansowali do kolejnej fazy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Poznaniacy nie zdobyli też żadnego punktu dla Polski w rankingu UEFA. 

Z kolei Górnik Zabrze musiał odrobić jednobramkową stratę z meczu wyjazdowego z Fenerbahce (porażka 0:1). Do przerwy był remis 1:1 (gole Sacka dla Górnika i Taliscy dla gości). W drugiej połowie bramki już nie padły i Górnik dołożył tylko 0,1 punktu do rankingu UEFA. 

Polska wciąż jest na 10. pozycji. Cały czas tuż za nami są reprezentacje Czech i Grecji. Zespoły z tych państw zagrają w czwartek w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji.

W czwartek Raków Częstochowa oraz GKS Katowicew wystąpią w rewanżowych spotkaniach Ligi Konferencji. Częstochowianie zmierzą się na wyjeździe z maltańskim zespłem Valletta (w pierwszym meczu Raków wygrał 3:1), a katowiczanie podejmą Zilinę, z którą przegrali na wyjeździe 1:2. 

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Relacje na żywo z meczów polskich drużyn w europejskich pucharach na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Ranking UEFA [stan na: 29.07.2026]:

  1. Anglia - 98,519 pkt, 9/9 klubów
  2. Włochy - 84,232, 7/7
  3. Hiszpania - 78,618, 8/8
  4. Niemcy - 76,688, 7/7
  5. Francja - 65,082, 7/7
  6. Portugalia - 60,450, 5/5
  7. Belgia - 55,850, 5/5
  8. Holandia - 48,895, 6/6
  9. Turcja - 45,675, 5/5
  10. Polska - 42,625, 5/5
  11. Czechy - 42,025, 5/5
  12. Grecja - 40,812, 5/5
  13. Dania - 34,681, 4/4

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