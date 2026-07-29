Unia Europejska reaguje na plan FIFA! "Ręce precz"

Kilka dni temu wyciekła informacja, że Gianni Infantino chce sprzedać mistrzostwa świata. Celem ma być oczywiście zarobienie jeszcze większych pieniędzy oraz korzyści osobiste, bo to właśnie Infantino miałby stanąć na czele spółki, która zarządzałaby mistrzostwami świata. UEFA błyskawicznie zareagowała na ten pomysł. "To przekroczenie granicy, której piłkarskie organizacje nigdy nie powinny przekraczać. UEFA podchodzi do tej sprawy śmiertelnie poważnie. Tak samo powinna postąpić każda krajowa federacja. Tak samo powinien postąpić każdy zainteresowany: ligi, kluby, zawodnicy, piłkarze, kibice, rządy i każdy, komu zależy na przyszłości futbolu" - napisała UEFA w specjalnym oświadczeniu.

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Glenn Micallef krytykuje UEFA

Infantino ma jednak silnego wroga w postaci UEFA. Europejska federacja już w trakcie tegorocznego mundialu otwarcie krytykowała FIFA i robi to także przy tej okazji.

Unia Europejska teraz przyłączyła się do UEFA w krytyce kontrowersyjnego planu Infantino.

"To nie jest baseball. Mistrzostwa Świata FIFA pozostają największym turniejem sportowym na świecie, mimo że FIFA wykorzystuje każdą możliwą okazję do komercyjnego zarobku. Ale dość tego. Nieustająca komercjalizacja piłki nożnej staje się coraz bardziej destrukcyjna. Zagraża temu, co sprawiło, że futbol stał się najpopularniejszym sportem na świecie" - napisał w środę na portalu X Glenn Micallef, komisarz UE ds. sportu.

"To oznacza, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Piłkarze, kibice, kluby, ligi, krajowe federacje, konfederacje oraz media – wszyscy mają głos i wszyscy powinni z niego korzystać. Szczególny niepokój budzi sytuacja, w której uprawnienia regulacyjne FIFA zaczynają pokrywać się z interesami finansowymi prywatnych podmiotów. Gdy wartość inwestycji zależy od decyzji podejmowanych przez FIFA, rodzi to poważne pytania dotyczące sposobu zarządzania, niezależności oraz potencjalnych konfliktów interesów" - napisał Glenn Micallef.

Na koniec Micallef napisał wprost "Ręce precz od naszej gry".

"Popieram również UEFA i apele interesariuszy o większą kontrolę. Każda FA musi angażować się w sposób znaczący, w tym z ligami, klubami, zawodnikami i kibicami, zanim zajmie stanowisko. Sukces komercyjny powinien wzmacniać piłkę nożną, a nie ją pochłaniać. Ręce precz od naszej gry" - dodał.

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Wszystkie jego cztery wpisy można zobaczyć tutaj.

UEFA już na starcie jest przegrana. Jej bunt nic nie zmieni

"Gianni Infantino znów poczuł się mocny. Widać, że szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej nie boi się o to, że może utracić swoje stanowisko. Nawet "zbuntowana" Europa mu nie podskoczy. Za wiele ma do stracenia" - pisał Michał Kiedrowski, dziennikarz Sport.pl.