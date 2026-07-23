Mogło być pięknie! Tak wygląda ranking UEFA po meczach Rakowa i GKS-u

Polskie drużyny ze zróżnicowanymi odczuciami podejdą do przyszłotygodniowych rewanżów w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Bilans bowiem wynosi dwa zwycięstwa i dwie porażki. Swoje spotkania wygrały Lech Poznań i Raków Częstochowa, zaś porażki poniosły dwa kluby z Górnego Śląska - Górnik Zabrze i GKS Katowice.

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Tak wygląda ranking UEFA po meczach polskich klubów w eliminacjach LM i LK

Wtorkowy triumf "Kolejorza" wynikiem 4:1 z duńskim Aarhus GF pozwoliło dołożyć 0,200 pkt do rankingu UEFA. Niestety, tego samego nie mogliśmy powiedzieć o Górniku, który minimalnie, ale jednak poległ na wyjeździe z Fenerbahce 0:1. Musieliśmy zatem liczyć na to, że zwycięstwa w eliminacjach Ligi Konferencji odniosą Raków i GKS.

"Medaliki" rywalizację z maltańską Vallettą zaczęły fatalnie. W 23. minucie bowiem piłkę do bramki Kacpra Trelowskiego wpakował Manuel Morrello, co spowodowało, że zawodnicy Dawida Kroczka musieli gonić wynik. Po przerwie na szczęście strzelali już tylko gospodarze - po jednym trafieniu zanotowali Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas, który w 90. minucie ustalił wynik na 3:1 dla Rakowa.

Wieczór ten mógł być jeszcze piękniejszy dla polskich pucharowiczów. Mecz Żyliny z "GieKSą" bowiem rozpoczął się fenomenalnie dla ekipy Rafała Góraka. Dośrodkowanie Bartosza Nowaka z rzutu rożnego strzałem głową na bramkę zamienił Lukas Klemenz. Dobre złego bywają jednak początki, o czym Katowiczanie przekonali się niedługo później. Najpierw rzut karny na gola zamienił Miroslav Kacer, a po przerwie na 2:1 trafił Timotej Hranca. Wynik nie uległ już zmianie, co oczywiście nie przyniosło punktów dla Polski do rankingu UEFA.

Polacy utrzymali 10. miejsce, lecz muszą oglądać się za Czechów i Greków. To właśnie głównie spotkania z udziałem drużyn z tych państw obserwowaliśmy pod kątem potencjalnej utraty pozycji w czołowej dziesiątce.

Hradec Kralove wygrał z Tromso 1:0, zaś Jablonec przegrał 2:3 z Varazdinem, więc Czesi wciąż tracą do Polski 0,500 pkt. Jeśli chodzi o zespoły z Grecji, PAOK ograł Dynamo Kijów 3:2, a Panathinaikos pokonał Paks 2:1, co oczywiście urządza Greków, którzy dołożyli kolejne 0,200 pkt na swoje konto.

Spoglądać mogliśmy też na Duńczyków, choć oni zajmują dopiero 13. lokatę. Niemniej jednak mogli podłączyć się do walki, więc kronikarskim obowiązkiem informujemy, że tak się nie stało. Nordsjaelland bowiem przegrało 0:1 z GAIS, a Kopenhaga zremisowała 3:3 z Polissią Żytomierz.

Nerwowo niebawem może zrobić się w Turcji, choć Besiktas ograł Midtjylland 1:0. Tym samym kluby znad Bosforu jak na razie radzą sobie bardzo solidnie w eliminacjach do europejskich pucharów i zajmują 9. pozycję w rankingu UEFA z dorobkiem 45,475 pkt.

Ranking UEFA [stan na: 23.07.2026]:

Anglia - 98,519 pkt, 9/9 klubów Włochy - 84,232, 7/7 Hiszpania - 78,618, 8/8 Niemcy - 76,688, 7/7 Francja - 65,082, 7/7 Portugalia - 60,450, 5/5 Belgia - 55,750, 5/5 Holandia - 48,729, 6/6 Turcja - 45,475, 5/5 Polska - 42,525, 5/5 Czechy - 42,025, 5/5 Grecja - 40,812, 5/5

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