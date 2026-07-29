Kacper Tobiasz ma nowy klub! Będzie duet Polaków

Koniec czerwca 2026 roku okazał się jednocześnie końcem przygody Kacpra Tobiasza z Legią Warszawa. Wychowanek stołecznego klubu rozegrał dla niego łącznie 139 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Przez lata Tobiasz miał w Legii wzloty i upadki, nie przyniósł jej ostatecznie wielomilionowego zarobku, na jaki była nadzieja jeszcze kilka lat temu. W ostatnim półroczu był też jedynie zmiennikiem Otto Hindricha. Niemniej 23-latek wciąż wydawał się ciekawą opcją dla wielu zespołów, szczególnie że nie trzeba było płacić za niego odstępnego.

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Kierunek Turcja. Tobiasz zbliżał się z dnia na dzień

Mimo to poszukiwania nowego klubu trwały niemal do końca lipca. Tobiasza łączono w tym czasie z kilkoma kierunkami, ale największe szanse były na turecki. Były młodzieżowy reprezentant Polski miał trafić na celownik Gaziantepu FK, czyli 12. drużyny tamtejszej ekstraklasy w poprzednim sezonie. Z upływem kolejnych dni stawało się jasne, że 23-latek trafi właśnie tam. Dostrzeżono go nawet na treningu tej drużyny.

Jest polski duet. Gaziantep FK potwierdza

Ostatecznie turecki klub potwierdził transfer w środę 29 lipca. W oficjalnym komunikacie czytamy, że Kacper Tobiasz podpisał z Gaziantepem FK umowę na trzy lata, czyli do końca czerwca 2029 roku. Na ten moment jego sytuacja w rywalizacji o miejsce w bramce wygląda obiecująco, bo jego konkurenci mają kolejno 20 i 18 lat oraz znikome doświadczenie w seniorskim futbolu. Choć oczywiście każdą rywalizację trzeba wygrać, a nie powiedziane, że Turcy zakontraktują na tę pozycję tylko Polaka.

Tobiasz stał się tym samym drugim zawodnikiem z Polski w tym klubie. Pierwszym jest Kacper Kozłowski. Ofensywny pomocnik gra tam od lipca 2024 roku (63 mecze, 10 goli, 11 asyst). Gaziantep FK rozpocznie sezon 15 sierpnia o 20:30, gdy u siebie zmierzy się z Alanyasporem.