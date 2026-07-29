Piłkarze na wylocie z Legii. Papszun ich nie chce

Za Legią Warszawa udana inauguracja sezonu. Stołeczny klub w pierwszym meczu wygrał 1:0 z Pogonią Szczecin. Zwycięską bramkę dla zespołu Marka Papszuna strzelił sprowadzony przez niego Zoran Arsenić. Poza nim w barwach Legii zagrali też Łukasz Zjawiński czy Robert Deziel Junior - to również nowi piłkarze stołecznej drużyny.

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Tych zawodników Legia chce się pozbyć

I choć sezon już się zaczął, to nie oznacza, że dla Legii skończył się okres dokonywania transferów. Według TVP Sport stołeczny klub wciąż chce wypożyczyć kilku zawodników, ale przede wszystkim pozbyć się piłkarzy, którzy obecnie są głównie obciążeniem dla budżetu. O kogo chodzi?

Jeżeli chodzi o wypożyczenia, to szykują się do nich młode talenty Legii: Stanisław Gieroba, Aleksander Wyganowski oraz Maciej Ruszkiewicz. Dwóch z tych piłkarzy może trafić do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, sprowadzeniem Gieroby interesuje się też Warta Poznań.

Zainteresowany jednym z młodych piłkarzy Legii jest też ŁKS Łódź, który chciałby sprowadzić do siebie Mateusza Szczepaniaka. Łodzianie chcą go wykupić. Według TVP Sport istnieje szansa, że dojdzie do transferu.

A kogo Legia chce się pozbyć? Na tej liście znajdują się Petar Stojanović oraz Antonio Colak. Obaj leczą obecnie kontuzje i nie mają w Legii wielkiej przyszłości. "Legia jest zdecydowana, by zejść z kosztów w budżecie płacowym" - czytamy.

Łatwiej powinno pójść ze Stojanoviciem, którym interesują się kluby z jego kraju - NK Celje i Maribor. Colak był oferowany cypryjskim klubom, ale na razie wciąż dochodzi do siebie po odniesionej kontuzji twarzy.

Obecnie Legia przygotowuje się do drugiej kolejki Ekstraklasy. W niej stołeczny klub zagra z Zagłębiem Lubin i będzie zdecydowanym faworytem. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.