Neymar przekazał kibicom ważną wiadomość. "Teraz już tego nie chcę"

Kiedy Carlo Ancelotti ogłosił listę powołanych piłkarzy na mistrzostwa świata, to wielu kibiców zastanawiało się nad tym, dlaczego jest tam Neymar. Nie brakowało opinii, że na pozycji napastnika byli zawodnicy, którzy bardziej zasłużyli na udział w najważniejszej piłkarskiej imprezie. Zaliczano do nich m.in. Joao Pedro. Na początku turnieju 34-latek nie był gotowy na grę. Ostatecznie pojawił się na boisku w dwóch spotkaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o Lewandowskim: Takiego sfrustrowanego jeszcze nie widzieliśmy

Neymar z krótkim oświadczeniem. "Mój czas w reprezentacji dobiegł końca"

W potyczce grupowej ze Szkocją wszedł na plac gry, gdy wynik był już rozstrzygnięty (3:0). W meczu 1/8 finału przeciwko Norwegii doświadczony napastnik został wprowadzony na boisko w momencie, kiedy na tablicy świetlnej widniał remis 0:0. Delikatnie mówiąc - Neymar nie zachwycił swoją postawą. W samej końcówce co prawda strzelił gola z rzutu karnego, ale jego zespół przegrał 1:2 i pożegnał się z mundialem.

Piłkarz "Canarinhos" nie ukrywał łez. Kibice i eksperci przewidywali, że to był jego ostatni mecz w narodowych barwach. Teraz zawodnik sam potwierdził, iż występy w reprezentacji Brazylii dobiegły końca. Nie zabrakło chłodnych słów.

- Mój czas w reprezentacji dobiegł końca. Tworzyłem historię, byłem bardzo szczęśliwy, oddawałem serce i życie, zawsze walczyłem o Selecao, ale teraz już tego nie chcę - powiedział cytowany przez brazylijskie "Globo".

Neymar bez triumfu na mundialu i w Copa America

Neymar poza Pucharem Konfederacji i złotem igrzysk olimpijskich nie wygrał z reprezentacją Brazylii żadnego trofeum. Ba, nie wywalczył nawet medalu na mistrzostwach świata. Przez kontuzję zabrakło go na zwycięskim dla Brazylijczyków Copa America 2019.

Na pocieszenie pozostaje mu fakt, że w 130 występach w narodowych barwach strzelił aż 80 goli, co czyni go rekordzistą wszech czasów wśród piłkarzy Canarinhos.

Czytaj także: Górnik Zabrze będzie walczył z UEFA o sprawiedliwość