Legenda mówi, co przesądziło ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma już za sobą dwa pierwsze mecze w Chicago Fire - najpierw zagrał od początku z Interem Miami (2:3), a potem wszedł z ławki rezerwowych z New York City (1:3). Na razie 37-latek dopiero zapoznaje się z MLS i z czasem może prezentować się lepiej. A jego ruch nie przeszedł bez echa na świecie.

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Robert Lewandowski stawia pierwsze kroki w Chicago Fire. Michael Essien ocenia transfer Polaka do MLS

Transfer reprezentanta Polski był jednym z tematów poruszonych w wywiadzie Michaela Essiena dla "Super Expressu". Jak legendarny pomocnik m.in. Olympique'u Lyon (2003-2005), Chelsea (2005-2014), Realu Madryt (2012/13, wypożyczenie) i Milanu (2014-2015) ocenia decyzję o przenosinach za ocean?

- Pamiętam Roberta jako młodego zawodnika, który już wtedy stawał się gwiazdą w barwach Borussii Dortmund (Essien grał w słynnym dwumeczu Borussia - Real z czterema golami Polaka, lecz tylko w rewanżu - red.). To wybitny napastnik, który na ostatnie lata kariery wybrał Stany Zjednoczone. Nie jest jedyną gwiazdą, która tam zagra. Przecież Leo Messi jest w Interze Miami, a Thomas Mueller w Vancouver Whitecaps. Nie da się ukryć, że MLS zyskała kolejną gwiazdę. Lewandowski sprawi, że ta liga stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna - powiedział Essien.

59-krotny reprezentant Ghany sam kończył karierę w mniej rozpoznawalnych klubach, ale na Wschodzie - indonezyjskim PERSIB Bandung (2017-2018) oraz azerskim FK Sabail (2019-2020). Między tymi klubami miał roczną przerwę od gry, a pół roku pauzował po odejściu z Panathinaikosu we wrześniu 2016 r. Wie zatem, że niełatwo jest utrzymywać bardzo wysoki poziom przez długi czas. Czy jego zdaniem Lewandowski mógł jeszcze pograć w Europie?

- To pytanie do Roberta. Najwidoczniej on i jego otoczenie uznało, że to dobra pora na taki transfer. Osiągnął wszystko, wykręcał niesamowite wyniki w barwach Borussii, Bayernu czy Barcelony. Byliśmy świadkami wspaniałej kariery, a jak pokazuje przykład Messiego, także grając w MLS można pozostać wielką gwiazdą - ocenił 43-latek, który obecnie jest asystentem w sztabie Nordsjaelland (tam trafił od razu po zakończeniu kariery).

Essien widział w akcji kluby Ekstraklasy. "Nie brakuje utalentowanych chłopaków z potencjałem"

Wspomniany duński klub latem rozegrał dwa sparingi z polskimi klubami - Górnikiem Zabrze (0:2) i Jagiellonią Białystok (1:2). Jak Essien podchodzi do ekstraklasowiczów oraz rezultatów uzyskanych w starciach z nimi?

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- Przyznam, że niewiele o nich wiedziałem. Myślę, że były to ciekawe spotkania. Widać, że w jednym i drugim zespole nie brakuje utalentowanych chłopaków z potencjałem. Przed nimi jeszcze sporo pracy. Poza tym to były tylko sparingi. Prawdziwą weryfikacją będą mecze o stawkę - wyznał. Podobnie jak dwa polskie zespoły, tak i Nordsjaelland gra w europejskich pucharach. Zaczyna od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji, gdzie najpierw przegrało 0:1 wyjazdowe starcie ze szwedzkim GAIS. Rewanż odbędzie się w czwartek 30 lipca w Danii.

Z kolei Robert Lewandowski szansę na trzeci występ (oraz pierwszego gola) w barwach Chicago Fire będzie miał w nocy z 1 na 2 sierpnia. Wtedy drużyna Polaka podejmie Charlotte FC.