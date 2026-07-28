Pilne wieści przed meczem Lech - Aarhus! Kluczowy piłkarz nie zagra

Na środowy rewanż w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Lechem Poznań a Aarhus GF czeka cała piłkarska Polska. Przed tygodniem w Randers górą aż 4:1 był "Kolejorz", a bramki dla poznańskiego klubu zdobywali Mikael Ishak, Patrik Walemark (dwie) i Terry Yegbe. Dla mistrzów Danii trafił Kristian Arnstad.

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Zaliczka mistrzów Polski przed rewanżem jest spora, więc nie brakuje stwierdzeń, że Lech jest jedną nogą w III rundzie eliminacji LM. Tam czeka już na niego Sabah Baku, który ograł KuPS 3:0 w dwumeczu. Duńczyków jednak nie można zlekceważyć, o czym na przedmeczowej konferencji prasowej mówił Niels Frederiksen.

- Musimy podejść do tego spotkania w 100 proc. skoncentrowani, bo piłka widziała już sytuacje, kiedy ktoś odrobił taki wynik. Musimy uniknąć sytuacji, w której rywal uwierzy w odwrócenie losów rywalizacji. Koncentracja i pokora mają nas doprowadzić do zwycięstwa. Chcemy zagrać przede wszystkim mądrze. Mamy swoją strategię i plan, które chcemy pokazać na boisku - podkreślił szkoleniowiec "Kolejorza".

Aarhus osłabione przed meczem z Lechem. "Został w domu"

Do stolicy Wielkopolski dotarli również piłkarze Aarhus GF, którzy zostali ugoszczeni przez Lecha oficjalnym treningiem na murawie Enea Stadionu. Sęk w tym że Duńczycy do Poznania przylecieli wyraźnie osłabieni, o czym poinformowały tamtejsze media.

Mowa o absencji Gifta Linksa, który według doniesień TV2 Sport pozostał w domu, choć jeszcze w niedzielę rozegrał 88 minut w meczu ligowym przeciwko Broendby (1:1). Nie wiadomo, co jest powodem nieobecności zawodnika z RPA w kadrze AGF na mecz z Lechem, ale pewne jest, że na tę informację uśmiechnął się niejeden poznański kibic.

Links bowiem był jedną z najjaśniejszych postaci w szeregach mistrzów Danii przed tygodniem. Wprawdzie obejrzał żółtą kartkę za symulację w starciu z Terrym Yegbe, ale kilkukrotnie dawał się we znaki obrońcom "Kolejorza". Wiele wskazuje na to, że jego miejsce w wyjściowej jedenastce zajmie 18-letni Tomas Kristjansson. Islandczyk w dwóch ostatnich meczach zmieniał Linksa w końcowych minutach.

Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w środę 29 lipca o godz. 19:00. Relację tekstową na żywo z meczu Lecha Poznań z Aarhus GF śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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