Mourinho zaskoczy wszystkich? Wielką rewolucję w Realu zaczął od siebie

30 mln euro netto za sezon – takiej pensji żąda Vinicius Junior za przedłużenie kontraktu na Santiago Bernabeu. Brazylijczyk chce zarabiać mniej więcej tyle samo co Francuz Kylian Mbappe. Jego aktualna umowa z królewskim klubem kończy się w czerwcu 2027 roku, więc albo ją przedłuży, albo zostanie sprzedany już tego lata, bo po kolejnym sezonie będzie mógł odejść jako wolny zawodnik, bez kwoty transferowej.

Dla Realu ta ostatnia opcja byłaby skrajnie niekorzystna. Prezes Florentino Perez uważa jednak, że finansowe oczekiwania Viniciusa są zbyt wysokie. W ostatnich dwóch sezonach gwiazda Brazylijczyka mocno przygasła. Nie on jeden za to jednak odpowiada. Real ma za sobą dwa lata głębokiego kryzysu, który zbiegł się z długo oczekiwanym przybyciem Mbappe. Ale, co ciekawe, dla Jose Mourinho kryzys zawodowy trwa znacznie dłużej.

W 2018 roku, gdy portugalski trener stracił posadę w Manchesterze United, znalazł się na równi pochyłej. Tottenham, Roma, Fenerbahce, Benfica – w tych klubach spędził ostatnie osiem lat. Jedyny sukces, jaki odniósł w tym czasie, to triumf z zespołem z Rzymu w Lidze Konferencji. Dziś okres, gdy uważano go za najlepszego trenera na świecie i nazywano "The Special One", pozostał tylko mglistym wspomnieniem.

Powrót do Realu jest więc dla Portugalczyka ogromną szansą na zawodowe odrodzenie. Podnieść z kolan klub o nieograniczonym potencjale to wielkie wyzwanie. Obecna kadra Realu wyceniana jest na 1,43 mld euro. Najnowsze transfery Marca Cucurelli, Denzela Dumfriesa, Ibrahimy Konate i Bernardo Silvy są ogromnym wzmocnieniem. Real wydał na nich tylko 75 mln euro, bo stoper Konate i pomocnik Bernardo Silva przyszli za darmo z Liverpoolu i Manchesteru City.

Kluczowym wydarzeniem tego lata w Realu były też wybory prezydenckie. Pierwszy raz od dwóch dekad Perez miał realnego konkurenta. W kampanii prezydenckiej obiecał kibicom transfer galaktyczny. Według hiszpańskich mediów miał na myśli sprowadzenie Michaela Olise z Bayernu Monachium. Bawarski klub odmówił jednak nawet negocjacji w sprawie Francuza. Perez chce więc wydać 120 mln euro na 19-letniego Iworyjczyka Yana Diomande – prawoskrzydłowego RB Lipsk.

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Bez wątpienia największym wzmocnieniem byłby jednak pomocnik Rodri – MVP mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 30-latek jest w Manchesterze City w takiej samej sytuacji jak Vinicius w Realu. Nie przedłużył umowy z klubem z Etihad, która wygasa w połowie przyszłego roku. Albo za rok odejdzie jako wolny zawodnik, albo zostanie sprzedany tego lata. Według hiszpańskich mediów klub z Manchesteru żąda za niego 80 mln euro. To niezbyt wygórowana cena za najlepszego pomocnika świata.

Co prawda Real ma w drugiej linii Anglika Jude’a Bellinghama, Turka Ardę Gulera, Urugwajczyka Federico Valverde czy Francuza Aureliena Tchouameniego, ale właśnie pomoc zawodziła najbardziej w ostatnich dwóch latach. Nie było nikogo, kto potrafiłby rozegrać piłkę w tłoku, błyskotliwym prostopadłym podaniem. Szczególnie w meczach z Barceloną Real nie umiał przejąć kontroli nad środkiem boiska. Z przybyciem Rodriego druga linia Królewskich zyskałaby szefa.

Czy do tego hitowego transferu dojdzie? Wokół każdego wybitnego gracza, któremu kontrakt z klubem kończy się za rok, narastają pogłoski na temat zmiany barw. The Athletic poinformował, że mistrz Anglii Arsenal szykuje ofensywę po Viniciusa. Póki co negocjacje obu klubów jeszcze się nawet nie zaczęły.

Wobec tylu nowych graczy Realu musi "odchudzić" kadrę. Dziś składa się ona z 30 graczy. Niektórzy z nich nie mieliby szansy gry u Mourinho. Według dziennika "Marca" Portugalczyk chce oddać Asencio, Camavingę, Endricka i Mastantuono. Ostatni ma być wypożyczony, by grać regularnie w innym klubie, a za rok wrócić i zostać gwiazdą Realu. Endrick wrócił z wypożyczenia do Lyonu, ale u Mourinho przegrywa rywalizację w środku ataku z Gonzalo Garcią. Camavinga ma oferty z Anglii, ale nie chce opuścić Realu, z którym podpisał kontrakt aż do 2029 roku. Klub nie ma zamiaru go oddać za cenę znacznie poniżej wartości, czyli 50 mln euro (na tyle wycenia Francuza branżowy portal Transfermarkt).

Prowadzony przez Mourinho Real zadebiutuje 1 sierpnia sparingiem z Fiorentiną w Klagenfurcie, na trzy tygodnie przed startem nowego sezonu La Liga. Portugalczyk pracuje na Santiago Bernabeu od 11 czerwca - dwa dni wcześniej Benfica ogłosiła, że klub z Madrytu zapłacił 15 mln euro, by Mourinho mógł odejść z Lizbony.

Wrócił do Realu po 13 latach. W swoim pierwszym etapie pracy w klubie z Madrytu wygrał z nim 71,91 proc. meczów. Tak wysokiego odsetka zwycięstw nie miał nigdzie indziej, nawet w FC Porto, Interze Mediolan i Chelsea, z którymi odnosił największe sukcesy. W 2011 roku wywalczył z Realem Puchar Króla, rok później mistrzostwo Hiszpanii i Superpuchar. Po latach przerwy Królewscy wrócili wtedy do półfinału Ligi Mistrzów. Przegrywali je jednak z Barceloną, Bayernem Monachium i Borussią Dortmund (cztery gole Roberta Lewandowskiego w pierwszym meczu).

Trzy sezony Mourinho na Santiago Bernabeu naznaczył też nieustanny konflikt z Barceloną. Portugalczyk kłócił się, prowokował, obrażał sędziów, sugerował spiski przeciw jego drużynie. Z czasem nawet fani Realu uznali, że takie zachowanie trenera nie przystoi w klubie dżentelmenów. W połowie 2013 roku "Mou" opuścił Madryt, by wrócić do Chelsea.

Teraz pracuje w ciszy. Według dziennika "Marca" wciąż dba o dyscyplinę i porządek w szatni, ma zapanować nad kaprysami gwiazd, z czym nie poradzili sobie poprzednicy. Ale ma to być nowy Mourinho – skupiony na pracy, a nie werbalnych konfliktach z rywalami. Czy to może udać się trenerowi o tak wyrazistym, wybuchowym charakterze i niewyparzonym języku, zwłaszcza wtedy, gdy jego drużyna zacznie rywalizację o najważniejsze trofea?