Transfer Grabary wstrzymany! Oto powód

Cztery czyste konta w 37 spotkaniach zachowane przez Kamila Grabarę nie wystarczyły, by VfL Wolfsburg utrzymał się w Bundeslidze. Reprezentant Polski jednak wielokrotnie był chwalony przez niemieckich dziennikarzy i opisywany jako jeden z niewielu jasnych punktów w zespole "Wilków", więc wydawało się, że szybko znajdzie nowego pracodawcę. Tym bardziej że jeszcze przed rewanżowym starciem w barażach o utrzymanie przeciwko Paderbornowi, postanowił opróżnić swoje mieszkanie.

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Grabara jednak nie odejdzie z Wolfsburga? Kłopoty podstawowego bramkarza

Na początku lipca Matteo Moretto informował, że Grabara znalazł się na celowniku włoskiej Atalanty Bergamo. Wcześniej doniesienia wskazywały na to, że Polak może przenieść się do Hull City lub Club Brugge. W kontekście angielskiego klubu jednak sam raz odparł na pytanie kibica w dosadny sposób zdaniem: - Chyba naprawdę mnie nie szanujecie.

Charakter 27-latka znamy bardzo dobrze, więc nikogo to zdanie nie zdziwiło. Dziwić jednak może fakt, że mamy końcówkę lipca, a były bramkarz FC Kopenhagi wciąż nie znalazł nowego pracodawcy. Co więcej, ten stan rzeczy może się nie zmienić jeszcze przez jakiś czas.

Wszystko ze względu na kłopoty golkipera, który miał być numerem jeden w bramce Wolfsburga w kolejnych rozgrywkach. Mowa o Timonie Wellenreutherze, który ekipę z Niemiec zasilił po trzyletnim pobycie w Feyenoordzie Rotterdam. 30-latek jednak doznał kontuzji w 79. minucie piątkowego sparingu przeciwko Olympique'owi Lyon (0:2).

"W rezultacie nowy zawodnik nie będzie dostępny do dyspozycji trenera Tobiasa Strobla przez kilka tygodni. Interwencja chirurgiczna nie jest konieczna" - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez "Wilki" na portalu X.

I choć w kadrze meczowej na ten sparing Grabary nie było, to istnieje cień szansy, że Wolfsburg postanowi uśmiechnąć się w kierunku bramkarza, który w ubiegłym sezonie kilkukrotnie pełnił rolę kapitana i robił co mógł, by uratować zespół od klęski. Kontrakt sześciokrotnego reprezentanta Polski z niemieckim klubem wygasa dopiero 30 czerwca 2028 roku, więc niewykluczone jest, że "Wilki" zablokują jego potencjalny transfer. Tym bardziej że wciąż trenuje z drużyną.

Szansa dla młodego Polaka? To on zastąpił Wellenreuthera

W przeciwnym wypadku, jeśli Grabara faktycznie pożegnałby się z Wolfsburgiem, do bramki Wolfsburga wskoczyć mógłby inny Polak - Jakub Zieliński. To właśnie on zastąpił Wellenreuthera w sparingu z Lyonem, a następnie wpuścił dwa gole, których autorami byli Ainsley Maitland-Niles i Alejandro Gomes Rodriguez.

18-latek do zespołu "Wilków" trafił w lipcu 2025 roku z Legii Warszawa za około 900 tysięcy euro. W ubiegłym sezonie rozegrał 12 meczów dla zespołu Wolfsburga U-19 oraz pięć spotkań w juniorskim Pucharze Niemiec.

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