Alarmują o skandalicznym pomyśle Infantino. "Bomba atomowa dla futbolu"

Dokładne kwoty, jakie FIFA zarobiła na organizacji mistrzostw świata, nie są jeszcze znane, ale szacuje się, że przychody światowej organizacji wyniosą około 15 miliardów dolarów. A takie pieniądze sprawiają, że wszystko, za co krytykowana była FIFA w trakcie mundialu: problemy z wizami, zbyt drogie bilety, reklamy w trakcie meczu, skandal z "zawieszeniem" kary dla Baloguna - nie będą dla federacji żadnym zmartwieniem.

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Infantino chce sprzedać mundial

Wygląda na to, że prezes FIFA Gianni Infantino się nie poddaje i szuka kolejnych metod na zwiększenie zarobków światowej federacji. Według "The Times" Szwajcar chce... sprzedać mistrzostwa świata. O co dokładnie chodzi?

"Prezes FIFA Gianni Infantino planuje sprzedanie udziałów w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom w sposób, który mógłby zagwarantować mu zarobek w wysokości dziesiątek milionów funtów" - czytamy.

"Plan jest taki, że powstanie spółka, która będzie kontrolować najważniejsze rozgrywki kobiet i mężczyzn, które organizuje FIFA - mistrzostwa świata i klubowe mistrzostwa świata. Mogłoby to doprowadzić do powstania presji na to, że oba wydarzenia zostałyby jeszcze bardziej rozszerzone lub byłyby rozgrywane częściej niż co cztery lata" - dodano.

"Dwa źródła mające wiedzę na temat rozmów, przekazały, że plan był konsultowany z osobami bliskimi administracji Donalda Trumpa. Inne źródła przekazały, że Joshua Kushner, brat Jareda, zięcia Donalda Trumpa, ma być jednym z głównych inwestorów obok banku JP Morgan" - przekazuje "The Times".

Oczywiście szefem tej spółki miałby zostać Gianni Infantino, już po tym jak zakończy się jego druga kadencja jako prezesa FIFA. Jako "komisarz" szef FIFA miałby zarabiać nawet kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie - dziesięć razy więcej niż obecnie. Są działacze, którzy obawiają się, że plan Infantino byłby "bombą atomową dla futbolu". Ale co z opozycji, skoro Infantino ma plan na to, żeby poparła go większość?

"Zgodnie z planem, który był omawiany przez wysokich rangą przedstawicieli FIFA oraz potencjalnych inwestorów zobowiązanych do podpisania umów o zachowaniu poufności, FIFA posiadałaby większościowy udział w spółce, a inwestorzy prywatni nabyliby początkowo 20-30 procent udziałów - za wiele miliardów dolarów - a 211 członków FIFA otrzymałoby niewielkie udziały, których łączna wartość wyniosłaby około 20 procent" - sprytne, prawda? Tym bardziej że członkowie FIFA mogliby sprzedawać swoje udziały bez ograniczeń.

Czy plan Infantino się powiedzie? To się dopiero okaże. Prezes FIFA na razie wciąż nie jest pewien, czy otrzyma drugą kadencję, ale wydaje się zdecydowanym faworytem zbliżających się wyborów.