Asysta Puchacza przypieczętowała awans. Oni czekają na Lecha w 3 rundzie el. LM

W II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów polskich kibiców interesowały nie tylko starcia z udziałem Lecha Poznań i Górnika Zabrze, ale także te, w których mierzyli się ich potencjalni rywale. Kolejorz po rozbiciu Aarhus GF 4:1 w pierwszym meczu jedną nogą jest już w kolejnym etapie kwalifikacji. Aż tak klarownie nie potoczyło się spotkanie numer jeden pomiędzy azerskim Sabah Baku a fińskim KuPS, czyli klubami, które mogą stanąć naprzeciwko Poznaniaków w III rundzie. Tymoteusz Puchacz i spółka bowiem wygrali tylko 1:0 po bramce Veljko Simicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o czołówce Ekstraklasy: To są kluby momentów. Albo się udo, albo nie udo

Sabah nie wyglądał najlepiej. Aż do podania Tymoteusza Puchacza

Przed rewanżem w Finlandii kwestia awansu zatem pozostawała dużo bardziej otwarta niż w przypadku rywalizacji mistrzów Polski z mistrzami Danii. To właśnie rywalizacja w Kuopio zainaugurowała we wtorkowe popołudnie serię decydujących starć w II rundzie eliminacyjnej.

Jako pierwsi przed dobrą okazją stanęli mistrzowie Azerbejdżanu. Indywidualną akcję w 7. minucie przeprowadził Joy-Lance Mickels, lecz nie zdołał zaskoczyć Johannesa Kreidla. Od tego momentu rozpoczął się większy napór walczących o odrobienie strat gospodarzy. Pięć minut po sytuacji Mickelsa swoją szansę do zdobycia bramki miał Jaime Moreno, który jednak nie wykorzystał doskonałego dośrodkowania i główkował obok bramki. Kolejne uderzenia Finów były albo niecelne, albo blokowane. Swoich sił próbował nie tylko Moreno, ale także Petteri Pennanen czy Tommi Jyry.

Piłkarze z Baku zresztą również nie stwarzali sobie konkretnych okazji - raz zablokowany został Akim Zedadka. Tuż przed przerwą fińską publiczność mógł ucieszyć Moreno, jednak uderzył z woleja prosto w ręce Stasa Pokatiłowa. Tym samym oba zespoły schodziły do szatni bez strzelonego gola, a rezultat ten promował Sabah awansem.

Po zmianie stron fenomenalny kontratak przeprowadzili piłkarze z Azerbejdżanu. Piłka trafiła na lewą flankę do wbiegającego w pole karne Tymoteusza Puchacza. Polak zagrał po ziemi do Veljko Simicia, a ten pewnym strzałem pokonał Kreidla. Sytuacja była jeszcze sprawdzana przez VAR, ale ostatecznie gol został uznany.

Mistrzowie Azerbejdżanu podwyższyli prowadzenie i zapewnili sobie awans

Niedługo później w barwach KuPS na murawie zameldował się Piotr Parzyszek, więc od 58. minuty mogliśmy obserwować polski pojedynek o III rundę el. Ligi Mistrzów. Z tym, że wciąż przewagę miało Sabah. Po uderzeniu jednego z zawodników piłka odbiła się od słupka bramki Kreidla. Swoich okazji szukał również Puchacz, który jednak nieczysto trafił w futbolówkę i nie podwyższył prowadzenia swojego zespołu.

W 69. minucie zrobiło się 2:0 dla ekipy z Baku. Dośrodkowanie z prawej strony spadło na nogę dobrze ustawionego w polu karnym Mickelsa. Rwandyjczyk uderzył z powietrza lewą nogą i nie dał szans Kreidlowi na skuteczną interwencję. Do końcowego gwizdka wynik nie uległ już zmianie. To oznacza, że w III rundzie el. Ligi Mistrzów Sabah Baku zagra ze zwycięzcą dwumeczu Lech Poznań - Aarhus GF.

Rewanżowy mecz Lecha Poznań z Aarhus GF zaplanowano na środę 29 lipca. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 19:00. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie można ją także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Pierwsze mecze III rundy el. Ligi Mistrzów odbędą się 4 i 5 sierpnia. Rewanż zaś odbędzie się we wtorek 11 sierpnia. Jeśli Kolejorz awansuje, pierwsze spotkanie z Sabah rozegra w Poznaniu. Rewanż odbędzie się w Baku.

KuPS 0:2 Sabah Baku (0:3 w dwumeczu)

Gole: 52' Simić, 70' Mickels

52' Simić, 70' Mickels Żółte kartki: Pennanen, Touray, Magassa (KuPS) - Rachmonalijew (Sabah)

Pennanen, Touray, Magassa (KuPS) - Rachmonalijew (Sabah) Sędzia: Gal Leibovitz (Izrael)

Zobacz też: Alarmują o skandalicznym pomyśle Infantino. "Bomba atomowa dla futbolu"