Królewski zapowiadał hitowy transfer do Wisły. Zapadła ostateczna decyzja

Wielki powrót Wisły Kraków do Ekstraklasy zakończył się sukcesem. Pierwszy od czterech lat mecz w elicie przypadł na domowe starcie z GKS-em Katowice. Podopieczni Mariusza Jopa spisali się na medal, gdyż pokonali piątą drużynę poprzedniego sezonu 2:1. Przygotowania do tego meczu trwały długo i przyniosły zakładany skutek.

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"Wisła chce przynależeć do Ekstraklasy i jak będzie grać takie mecze, to szybko się w niej zadomowi. Drużyna Jopa jest po prostu przewidywalna w dobrym tego słowa znaczeniu. Od dwóch lat wszyscy pracują w jednym kierunku, schematy na boisku są powtarzalne, a piłkarze po prostu wiedzą, co powinni grać - i to widać na boisku" - tak swoje wrażenia opisał Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl.

Huczne zapowiedzi Jarosława Królewskiego

Dobry początek nie oznacza jednak, że drużyna nie potrzebuje wzmocnień - zwłaszcza w środku pola. Jeszcze kilka dni temu prezes klubu, Jarosław Królewski, zapowiadał gotówkowy transfer "dzika", który zostałby nowym defensywnym pomocnikiem w układance Mariusza Jopa. Chodziło o Jocelyna Janneha z Bastii, która w zeszłym sezonie spadła z Ligue 2.

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23-letni reprezentant Gwinei był gotów do przeprowadzki, a z jego odejściem pogodził się klub z Korsyki. Wisła jednak nie była pewna, czy faktycznie chce ściągnąć Janneha. Krakowianie dali sobie kilka dni na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie tego piłkarza. "Weszło" informuje, że do transferu nie dojdzie.

Wisła Kraków jednak bez dzika. Odpuścili po analizie

Jak czytamy, Bastia miała oddać swojego piłkarza za około 200-300 tys. euro. Działacze z Reymonta zresztą złożyli nawet ofertę francuskiemu klubowi, jednak po dokładnej analizie postanowili zrezygnować z transferu Jocelyna Janneha. Teraz Wiśle pozostało kontynuować poszukiwania nowego defensywnego pomocnika.

Po zwycięstwie nad GKS-em Katowice w pierwszej kolejce Ekstraklasy piłkarze Białej Gwiazdy będą chcieli podtrzymać dobrą passę w wyjazdowym starciu przeciwko Piastowi Gliwice. Mecz ten rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 14:45.