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Królewski zapowiadał hitowy transfer do Wisły. Zapadła ostateczna decyzja

Wisła Kraków wciąż poszukuje nowych piłkarzy, którzy wzmocnią drużynę Mariusza Jopa. Najważniejszym celem transferowym jest pozyskanie defensywnego pomocnika. Kilka dni temu Jarosław Królewski zapowiadał sprowadzenie "dzika". Miał być to Jocelyn Janneh z Bastii. Jak donosi "Weszło", krakowski klub podjął już decyzję w sprawie tego zawodnika.
Jarosław Królewski
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

Wielki powrót Wisły Kraków do Ekstraklasy zakończył się sukcesem. Pierwszy od czterech lat mecz w elicie przypadł na domowe starcie z GKS-em Katowice. Podopieczni Mariusza Jopa spisali się na medal, gdyż pokonali piątą drużynę poprzedniego sezonu 2:1. Przygotowania do tego meczu trwały długo i przyniosły zakładany skutek.

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"Wisła chce przynależeć do Ekstraklasy i jak będzie grać takie mecze, to szybko się w niej zadomowi. Drużyna Jopa jest po prostu przewidywalna w dobrym tego słowa znaczeniu. Od dwóch lat wszyscy pracują w jednym kierunku, schematy na boisku są powtarzalne, a piłkarze po prostu wiedzą, co powinni grać - i to widać na boisku" - tak swoje wrażenia opisał Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl.

Huczne zapowiedzi Jarosława Królewskiego

Dobry początek nie oznacza jednak, że drużyna nie potrzebuje wzmocnień - zwłaszcza w środku pola. Jeszcze kilka dni temu prezes klubu, Jarosław Królewski, zapowiadał gotówkowy transfer "dzika", który zostałby nowym defensywnym pomocnikiem w układance Mariusza Jopa. Chodziło o Jocelyna Janneha z Bastii, która w zeszłym sezonie spadła z Ligue 2

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23-letni reprezentant Gwinei był gotów do przeprowadzki, a z jego odejściem pogodził się klub z Korsyki. Wisła jednak nie była pewna, czy faktycznie chce ściągnąć Janneha. Krakowianie dali sobie kilka dni na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie tego piłkarza. "Weszło" informuje, że do transferu nie dojdzie.

Wisła Kraków jednak bez dzika. Odpuścili po analizie

Jak czytamy, Bastia miała oddać swojego piłkarza za około 200-300 tys. euro. Działacze z Reymonta zresztą złożyli nawet ofertę francuskiemu klubowi, jednak po dokładnej analizie postanowili zrezygnować z transferu Jocelyna Janneha. Teraz Wiśle pozostało kontynuować poszukiwania nowego defensywnego pomocnika.

Po zwycięstwie nad GKS-em Katowice w pierwszej kolejce Ekstraklasy piłkarze Białej Gwiazdy będą chcieli podtrzymać dobrą passę w wyjazdowym starciu przeciwko Piastowi Gliwice. Mecz ten rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 14:45.

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