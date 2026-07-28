- Naszego przeciwnika nie należy lekceważyć. Mogliśmy jednak wygrać co najmniej trzema bądź czterema golami. Zasłużyliśmy na to naszą grą. Dominowaliśmy w meczu od początku do końca - twierdził Ismail Kartal po meczu z Górnikiem Zabrze (1:0). Fenerbahce było wielkim faworytem rywalizacji w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale przed rewanżem, do którego dojdzie w Polsce, turecki klub wypracował niewielką zaliczkę.

REKLAMA

Zobacz wideo KOSMOS! Tu ma mieszkać Robert Lewandowski. To miasto wbiło nas w ziemię. Byliśmy pierwsi w bazie

Piętrzą się problemy Fenerbahce. Takie wieści tuż przed meczem z Górnikiem

Górnik stanie przed wielką szansą na to, by sprawić sensację i odwrócić losy rywalizacji. Tym bardziej, że rywal będzie nieco osłabiony. Portal sozcu.com.tr przekazał niepokojące wieści w sprawie Sidiki Cherifa. W pierwszym spotkaniu gwinejski napastnik pojawił się na murawie dopiero w 86. minucie, zmieniając strzelca jedynego gola, Talisca.

Teraz Cherif nie będzie miał okazji zaprezentować się przed zabrzańską publicznością. "Piłkarz nie znalazł się w kadrze na mecz z Górnikiem. Powód? Ból, który poczuł na ostatnim treningu. Teraz jego zdrowiu przygląda się nasz sztab medyczny. Jest pod ścisłą kontrolą" - informował klub. Nie ujawnił jednak, co dokładnie dolega zawodnikowi i czy jest to coś poważnego.

Zobacz też: Wielka klasa mistrza. Tak Zidane rozpoczął konferencję jako selekcjoner Francji.

Kontuzja Cherifa to niejedyna zła wiadomość, która nadeszła we wtorkowy poranek. Fanatik.com.tr przekazał, że w meczu z Górnikiem najpewniej swój ostatni występ dla Fenerbahce zaliczy Fred. To filar ekipy ze Stambułu i legenda Manchesteru United. W trakcie trzyletniej przygody z tureckim klubem rozegrał 126 spotkań, zdobywając 12 bramek i 21 asyst. Pełne 90 minut zaliczył też w pierwszym meczu z Górnikiem.

"Agent Freda spędził ostatnie 10 dni w mieście i negocjował w sprawie rozwiązania umowy z Fenerbahce. Media donoszą, że piłkarz zwiąże się dwuletnim kontraktem z Atletico Mineiro. Przedstawiciele klubu już zjawili się w Stambule, by zrealizować transakcję" - czytamy. Rozstanie z tak doświadczonym graczem środka pola może okazać się wielkim osłabieniem Fenerbahce.

Dwa polskie kluby wciąż w walce o Ligę Mistrzów. Awans jednego z nich wydaje się niemal pewny

Mecz rewanżowy Górnika z Fenerbahce w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zaplanowano na środę, 29 lipca. Początek o godzinie 20:00. Tego samego dnia, ale o godzinę wcześniej przy Bułgarskiej o awans powalczy też Lech Poznań. Mistrzowie Polski znajdują się w zdecydowanie lepszej sytuacji niż Górnik. W pierwszym spotkaniu wygrali aż 4:1 z Aarhus GF. Relację tekstową z obu spotkań przeprowadzimy na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.