PAOK wydał oświadczenie ws. rosyjskiej flagi na stadionie w Lublinie

Po meczu w Lublinie, zakończonym wynikiem 3:2 dla PAOK-u, przedstawiciele ukraińskiego klubu wystosowali pismo do UEFA, w którym domagają się interwencji w sprawie Greków, którzy stali za wywieszeniem rosyjskiej flagi na płocie sektora gości w trakcie pierwszego spotkania w ramach II rundy eliminacji do Ligi Europy.

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PAOK odpowiedział oświadczeniem, Ukraińcy grzmią

- Uważam, że była to celowa prowokacja ze strony ludzi, którzy nie rozumieją, że w naszym kraju toczy się wojna, przynosząca ogromne cierpienie. Niszczone są domy, giną nasi rodacy - kobiety, dzieci i cywile. To bardzo przykra sytuacja - powiedział po meczu w Lublinie trener Dynama Kijów, Igor Kostiuk.

Grecy postanowili zareagować w tej sprawie. Ich oświadczenie jest lakoniczne:

"Jedyną grą, w której bierzemy udział, jest piłka nożna. Żadna inna. Chcemy grać w piłkę nożną, w piłkarskiej atmosferze i iść naprzód. Nic więcej, nic mniej" - cytuje grecki portal gazzetta.gr.

Na powyższe słowa odpowiedzieli Ukraińcy, nie ukrywający swojego rozczarowania.

"Z jednej strony grecki klub jakby popiera pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy eksponowali symbolikę kraju-mordercy na trybunach. Jednak w oficjalnym oświadczeniu wyczuwa się próbę zdjęcia z siebie odpowiedzialności (...) Ponadto w oświadczeniu nie ma bezpośredniego potępienia rosyjskiej agresji ani wsparcia dla Ukrainy" - czytamy w sportnews.24tv.ua.

Co więcej, dziennikarze z Ukrainy przypominają, kim jest właściciel PAOK-u. To rosyjsko-grecki oligarcha Ivan Savvidis. Postać niezwykle kontrowersyjna, a do tego były polityk. W latach 2003-11 był posłem do rosyjskiego parlamentu z ramienia partii Jedna Rosja Władimira Putina.

Za w większości prorosyjskich uchodzą także kibice greckiego klubu. W związku z tym, a także przez to, co działo się w Lublinie, Dynamo Kijów poprosiło swoich fanów o nieprzyjeżdżanie do Salonik na spotkanie rewanżowe.

Mecz PAOK - Dynamo Kijów odbędzie się w czwartek 30 lipca. Początek o godzinie 19.45.