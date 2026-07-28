Barcelona czeka na następcę Lewandowskiego. "Najważniejsza pozycja do obsadzenia"

Robert Lewandowski w ciągu czterech sezonów strzelił dla FC Barcelony 120 bramek, trafienia przełożyły się na siedem trofeów do klubowej gabloty. Zastąpienie Polaka będzie ekstremalnie trudnym zadaniem, tym bardziej, że "Duma Katalonii" póki co nie sprowadziła nowej dziewiątki, w dodatku niepewna jest przyszłość niedawnego rywala Lewandowskiego, Ferrana Torresa, Hiszpan jest łączony z odejściem z klubu, a ostatnio sporo się mówi o zainteresowaniu PSG.

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Tak może wyglądać ofensywa Barcelony na starcie nowego sezonu

Do końca letniego okienka transferowego jeszcze sporo czasu, w związku z czym Barcelonę może wzmocnić nowy napastnik, ale póki co Hansi Flick musi polegać na piłkarzach, których ma w składzie. Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" sugeruje, że być może spróbuje gry z fałszywą dziewiątką.

"Mają wiele opcji otwartych w obecnym składzie. Tak, od Ferrana, po Olmo jako fałszywą dziewiątkę, Adeyemiego lub Gordona . Wystawienie Lamine'a jest prawdopodobnie za wcześnie, a on wciąż ma duży potencjał, zaczynając od tej pozycji prawego skrzydła, która tak dobrze mu służyła." - pisze "Mundo Deportivo".

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"Wszystkie drogi prowadzą do środkowego napastnika"

Latem Barcelonę zasiliło dwóch skrzydłowych, bądź w zależności od ustawienia bocznych napastników - Anthony Gordon i Karim Adeyemi. Katalońscy dziennikarze podkreślają jednak, że najważniejsza pozycja w zespole wciąż nie została obsadzona.

"Wszystkie drogi prowadzą do środkowego napastnika. Bez pośpiechu i popadania w euforię, ale to z pewnością najważniejsza pozycja do obsadzenia. To, co do tej pory powiedziano ze wszystkich stron, jest częścią negocjacji i strategii, ale nikt nie wydaje się odbiegać od głównego celu." - podsumowuje "Mundo Deportivo".

Pierwszą kolejkę La Liga zaplanowano na weekend 14-16 sierpnia 2026 roku. FC Barcelona rozpocznie rywalizację na Spotify Camp Nou. Podopieczni trenera Flicka zagrają z Athleticiem Bilbao.