Wielka klasa mistrza. Tak Zidane rozpoczął konferencję jako selekcjoner Francji

- Pragnęliśmy, by kadrę objął ktoś, kto posiada aurę, kompetencje, a także kto skradł serce naszych kibiców. Tym kimś jest Zinedine Zidane. Mam zaszczyt, a także przywilej poinformować, że podpisaliśmy umowę na kolejne cztery lata, co obejmie kwalifikacje do Ligi Narodów, Euro 2028 i MŚ 2030. Kontrakt wejdzie w życie 1 sierpnia - tak Philippe Diallo, prezes Francuskiej Federacji Piłki Nożnej (FFF) poinformował o zatrudnieniu nowego selekcjonera.

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Tak Zinedine Zidane zaczął konferencję. "Moje myśli są z nimi"

Oficjalna prezentacja Zidane'a nastąpiła we wtorkowy poranek, na konferencji prasowej. Najpierw głos zabrał prezes FFF, ale później przemówił szkoleniowiec. I już na wstępie pokazał klasę. Zasugerował, że to nie dzisiejsza prezentacja jest najważniejsza. - Chciałem zacząć od przesłania wsparcia dla wszystkich ludzi, strażaków, a także dla rolników. Moje myśli są z nimi. To trudny czas dla wielu rodzin - zaczął Zidane, cytowany przez "L'Equipe". Tak zareagował na pożary, które trawią Francję. W Żyrondzie zniszczeniu uległy już 42 tys. ha.

Następnie selekcjoner zabrał głos w sprawie powierzonej mu misji w kadrze. - To dla mnie kontynuacja, a w pewnym sensie również spełnienie marzeń - podkreślał, po czym ujawnił, jak mocno zależało mu na pracy w reprezentacji. - Otrzymywałem oferty prowadzenia różnych klubów przez te cztery czy pięć lat, kiedy pozostawałem na bezrobociu. Wszystkie odrzuciłem, mając w głowie nadzieję na poprowadzenie reprezentacji Francji, bo to była jedyna rzecz, którą chciałem robić po pracy w Realu Madryt. Wiedziałem to od dziecka. Długo czekałem na ten dzień - zaznaczył.

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"Nie przeraża mnie to"

- Zaczynałem grę w młodzieżówkach, przeszedłem przez wszystkie szczeble, aż do seniorskiej kadry, czyli szczytu. Jedyne, co mnie motywuje, to możliwość pracy dla tej drużyny i prowadzenie jej do kolejnych triumfów. To dla mnie ogromna radość. Cieszę się z tego, co mnie dzisiaj spotyka. Choć jestem powściągliwy, to targają mną wielkie emocje, ale jestem gotowy na podjęcie tego wyzwania. Nie przeraża mnie to - zapewniał.

Podziękował też Didierowi Deschampsowi i pogratulował mu sukcesów, które osiągnął z Francją. A te były znaczące. Mówimy o mistrzostwie świata, wicemistrzostwie czy o zwycięstwie w Lidze Narodów. - Deschamps to Deschamps. Laurent Blanc to Laurent Blanc. Zidane to Zidane. Postaram się robić to, co potrafię, ale nie zamierzam też wszystkiego rewolucjonizować. Pragnę zachować ciągłość, aby francuska drużyna nadal wygrywała - deklarował.

Teraz przed nim tygodnie pełne ekscytacji, ale i ciężkiej pracy. Wszyscy czekają już na jego debiut. Kiedy to nastąpi? 25 września, kiedy Francja zagra na wyjeździe z Turcją. Przed rodakami zaprezentuje się dopiero na początku października, w meczu z Włochami. W międzyczasie poprowadzi jeszcze kadrę w wyjazdowym spotkaniu z Belgią.