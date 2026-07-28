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Niemiecka legenda wprost o Argentynie. "To nie ma nic wspólnego z piłką nożną"

Rudi Voller nie gryzł się w język. Dyrektor sportowy reprezentacji Niemiec w mocnych słowach skrytykował styl gry Argentyny, która podczas ostatniego mundialu dotarła do finału. Zdaniem mistrza świata z 1990 roku Albicelestes nie powinni być stawiani za wzór defensywnej gry.
Reprezentacja Argentyny
Fot. REUTERS/Lee Smith

Za reprezentacją Niemiec nieudany mundial. Zespół prowadzony wówczas przez Juliana Nagelsmanna odpadł już w 1/16 finału, przegrywając z Paragwajem po serii rzutów karnych. Po turnieju doszło do zmiany na stanowisku selekcjonera, a stery reprezentacji objął Juergen Klopp. Wielu kibiców liczy, że pod wodzą doświadczonego szkoleniowca kadra odzyska dawny blask. 

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Voller ostro o Argentynie. "To nie ma nic wspólnego z piłką nożną"

Na Międzynarodowym Kongresie Trenerów BDFL (Stowarzyszenia Niemieckich Trenerów Piłkarskich) w Moguncji przemawiał Rudi Voller. Legenda niemieckiej piłki nie ma wątpliwości, że jego rodacy muszą poprawić grę w defensywie. Skrytykował przy tym mocno reprezentację Argentyny.

- Mówiłem, że jako Niemcy musimy lepiej bronić. Wiele osób wskazywało wtedy Argentynę jako przykład. Uważałem, że to zły przykład. Nagle Argentyńczycy stali się wyznacznikiem dla wszystkich. Uważałem tę dyskusję za trochę obłudną - powiedział Voller, cytowany przez dziennik "Bild".

Na tym jednak nie poprzestał. - Nie chciałbym mieć drużyny, która gra jak Argentyna. To nie ma nic wspólnego z piłką nożną - dodał, a jego słowa zostały nagrodzone brawami przez zgromadzonych na sali trenerów i ludzi niemieckiego futbolu.

Voller podał idealne wzory dla niemieckiej kadry

Były reprezentant Niemiec podkreślił, że szanuje osiągnięcia sportowe Argentyny, ale nie rozumie zachwytów nad jej stylem gry.

- Tak, zostali mistrzami świata, a teraz wywalczyli tytuł wicemistrzów świata. Ale naprawdę nie rozumiałem, dlaczego tak wiele osób aż tak ich chwaliło - zaznaczył.

Voller ma swoje powody, by krytycznie oceniać grę Argentyny. W finale mistrzostw świata podopieczni Lionela Scaloniego zaprezentowali bardzo twardy, momentami wręcz brutalny futbol. Wielokrotnie przerywali akcje Hiszpanów faulami i skupiali się przede wszystkim na destrukcji, co spotkało się z mocnymi opiniami kibiców oraz ekspertów. Ostatecznie to Hiszpania wygrała finał 1:0 i sięgnęła po mistrzostwo świata.

Według Vollera to właśnie Hiszpania powinna być przykładem dla Niemców, choć jako wzór wskazał także Anglię.

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