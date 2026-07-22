Trener Fenerbahce wprost po meczu z Górnikiem. "Spodziewaliśmy się 3:0"

Górnik Zabrze wrócił do Ligi Mistrzów po 38 latach. W miniony wtorek, 21 lipca wicemistrzowie Polski mierzyli się z Fenerbahce. Ten mecz był bardzo emocjonujący i zacięty, ale zakończył się zwycięstwem tureckiego zespołu 1:0 po kapitalnym golu Andersona Taliski z 37. minuty.

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Trener Fenerbahce zabrał głos po meczu z Górnikiem

Głos po tym meczu zabrał Ismail Kartal - trener Fenerbahce. - Naszego przeciwnika nie należy lekceważyć. To bardzo zdyscyplinowana drużyna, bazująca na sile fizycznej i grze przejściowej. Wiedzieliśmy, że tak zagrają i do tego dążyliśmy. Mogliśmy jednak wygrać co najmniej 3-4 golami - wyznał, cytowany przez fanatik.com.tr.

- Zasłużyliśmy na to naszą grą. Dwa z naszych strzałów trafiły w słupek. Dominowaliśmy w meczu od początku do końca. W drugiej połowie nie udało im się zbliżyć do naszej bramki. Oddali tylko dwa strzały od początku do końca. W drugiej połowie nie mieli nawet jednego rzutu rożnego - dodał.

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Później pogratulował swojemu zespołowi. - Takie właśnie są te drużyny. Wydaje się, że nic się nie dzieje, ale jeśli dasz się ponieść magii meczu i popełnisz błąd w obronie, oni to wykorzystają. Moi zawodnicy nie pozostawili przeciwnikowi żadnych luk. Graliśmy zdyscyplinowanie. Wykorzystywaliśmy liczne podania, nieustannie szukając okazji i grając cierpliwie. Utrzymywaliśmy tę samą dyscyplinę taktyczną aż do końca meczu - zaznaczył.

- Spodziewaliśmy się wyniku co najmniej 2:0 lub 3:0. Ostatecznie wygraliśmy 1:0. Gratuluję moim zawodnikom. Nasi kibice zapewnili nam wspaniałe wsparcie. Na tym polega wielkość Fenerbahce. Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby uszczęśliwić naszych kibiców - zakończył.

Rewanżowe starcie Górnika Zabrze z Fenerbahce zostanie rozegrane w środę, 29 lipca. Początek tego pojedynku o godz. 20:00.