Eksperci wydali werdykt ws. pomocy sędziego dla Argentyny na mundialu

Do całej sytuacji doszło w drugiej połowie spotkania. Przy stanie 1:1 sędzia początkowo odgwizdał faul Leandro Paredesa i pokazał Argentyńczykowi żółtą kartkę. Chwilę później do akcji wkroczył jednak sędzia VAR Guillermo Pacheco, który wezwał arbitra głównego Joao Pinheiro do monitora. Po analizie powtórek decyzja została całkowicie odwrócona. Arbiter uznał, że Breel Embolo symulował faul, pokazał mu drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji usunął go z boiska. Grająca w osłabieniu Szwajcaria nie zdołała utrzymać korzystnego wyniku i w dogrywce straciła dwa gole, odpadając z mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o Lewandowskim: Takiego sfrustrowanego jeszcze nie widzieliśmy

IFAB nie ma wątpliwości. Poważny błąd w meczu Argentyna - Szwajcaria

Po meczu nie krył rozgoryczenia selekcjoner Helwetów Murat Yakin, który nie zgadzał się z decyzją sędziego.

- Zostaliśmy ukarani z powodu błędu. Nie było powodu, aby pokazać tę kartkę. Nie rozumiem tego. To była niewinna sytuacja, nie było w tym nic złośliwego - mówił szkoleniowiec.

- Ta decyzja była po prostu niewiarygodna. Całkowicie się z nią nie zgadzam. Było wyraźne starcie i nie rozumiem, jak sędzia oraz VAR doszli do takiego wniosku - dodał po chwili.

Jak ujawnił "The Athletic", IFAB w oficjalnym piśmie przyznał, że doszło do nieprawidłowej interpretacji przepisów. Zgodnie z obowiązującymi zasadami VAR nie miał prawa interweniować w tej sytuacji. Sędzia główny prawidłowo zidentyfikował zawodnika faulującego i podjął decyzję na boisku, dlatego nie istniały podstawy do ponownej analizy zdarzenia.

Mimo to po obejrzeniu powtórek całkowicie zmieniono interpretację akcji. Faul Paredesa zamieniono na rzekome symulowanie Embolo, co zakończyło się drugą żółtą i czerwoną kartką dla napastnika reprezentacji Szwajcarii. Według IFAB taki sposób wykorzystania systemu VAR był niezgodny z przepisami.

Sporo kontrowersji w meczach Argentyny

To nie pierwszy raz podczas ostatnich mistrzostw świata, gdy mecze Argentyny wywołują ogromne kontrowersje. Przykładowo w pierwszym spotkaniu fazy grupowej z Algierią szeroko komentowano decyzję Szymona Marciniaka, który nie ukarał nawet żółtą kartką Lionela Messiego po bardzo ostrym faulu na rywalu. Część ekspertów uważała wówczas, że kapitan Albicelestes powinien zobaczyć czerwoną kartkę.

Choć decyzji z ćwierćfinału nie da się już cofnąć, stanowisko IFAB może jeszcze przez długi czas podsycać dyskusję o roli systemu VAR i błędach sędziowskich podczas mundialu.

Dla Szwajcarów pozostaje to jednak marne pocieszenie, ponieważ kontrowersyjna decyzja mogła kosztować ich wejście do czołowej czwórki mistrzostw świata.

Czytaj także: Niemiecka legenda wprost o Argentynie. "To nie ma nic wspólnego z piłką nożną"